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Австрийская компания OMV Group прекратила импорт и переработку российской нефти

Австрия с начала специальной операции на Украине отказалась от поставок нефти из России, пишет газета Kurier со ссылкой на представителя нефтеперерабатывающей компании OMV Group.
РИА Новости
По словам представителя австрийской компании, на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой.
ТАСС
Как сообщило Австрийское агентство печати, важнейшим поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан.
ТАСС
В то же время Австрии сильно зависит от российского газа, поэтому власти не допускают возможности газового эмбарго из России.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Австрийская компания OMV Group прекратила импорт и переработку российской нефти
РИА Новости05:37
Австрийская OMV прекратила импорт и переработку российской нефти
РБК05:27
Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России
ТАСС04:17
Компания OMV объявила о прекращении поставок российской нефти в Австрию
ФАН04:40
Австрия полностью отказалась от российской нефти
Интерфакс04:35
Австрийская OMV прекратила импорт нефти из РФ с начала военной операции на Украине
Коммерсантъ04:50
В австрийской компании OMV заявили, что прекратили переработку нефти из России
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