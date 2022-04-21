РИА НовостиАвстрийская компания OMV Group прекратила импорт и переработку российской нефтиАвстрия с начала специальной операции на Украине отказалась от поставок нефти из России, пишет газета Kurier со ссылкой на представителя нефтеперерабатывающей компании OMV Group.РИА НовостиПо словам представителя австрийской компании, на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой.ТАССКак сообщило Австрийское агентство печати, важнейшим поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан.ТАССВ то же время Австрии сильно зависит от российского газа, поэтому власти не допускают возможности газового эмбарго из России.Общественная служба новостейЧитать далееСвернутьDaily MoscowDaily MoscowДума ТВРоссийская газетаSolenka.infoТК ЗвездаRuposters.ruRT на русскомИзвестияКапитал страныVSE42.RUThe Moscow PostФорпост Северо-ЗападГазета.RuREGNUMCT newsВечерняя МоскваПрофильНовый ДеньNewInformВятка-На-СетиInfopro54Подробнее о событииАвстрийская компания OMV Group прекратила импорт и переработку российской нефтиРИА Новости05:37Австрия полностью отказалась от российской нефтиИнтерфакс04:35Австрийская OMV прекратила импорт нефти из РФ с начала военной операции на УкраинеКоммерсантъ04:50Компания OMV объявила о прекращении поставок российской нефти в АвстриюФАН04:40Австрийская OMV прекратила импорт и переработку российской нефтиРБК05:27Австрия прекратила импорт и переработку нефти из РоссииТАСС04:17В австрийской компании OMV заявили, что прекратили переработку нефти из РоссииRT на русском04:12Показать ещёОценить940Поделиться