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Австрийская компания OMV Group прекратила импорт и переработку российской нефти

Австрия с начала специальной операции на Украине отказалась от поставок нефти из России, пишет газета Kurier со ссылкой на представителя нефтеперерабатывающей компании OMV Group.
РИА Новости
По словам представителя австрийской компании, на нефтеперерабатывающих заводах OMV в австрийском Швехате и германском Бургхаузене доля российской сырой нефти всегда была довольно небольшой.
ТАСС
Как сообщило Австрийское агентство печати, важнейшим поставщиком нефти для Австрии многие годы является Казахстан.
ТАСС
В то же время Австрии сильно зависит от российского газа, поэтому власти не допускают возможности газового эмбарго из России.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Австрийская компания OMV Group прекратила импорт и переработку российской нефти
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Коммерсантъ04:50
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ФАН04:40
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РБК05:27
Австрия прекратила импорт и переработку нефти из России
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