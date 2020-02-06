Экономика
Аргументы и ФактыАвстрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости. В отчетности компании сказано, что в 2019 году отток денежных средств в размере 113 млн евро связан с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток-2».
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:31, Ашберн
Происшествия
Российский траулер затонул у берегов Эстонии
Российский траулер затонул у берегов Эстонии в ночь на пятницу, все члены экипажа были спасены. Об этом 7 февраля сообщил портал ERR.
Спорт
В НИИ Склифосовского сообщили о состоянии гимнастки сборной Солдатовой
Александра Солдатова, входящая в состав сборной России по художественной гимнастике, в настоящее время находится в НИИ Склифосовского, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Гаджеты
Sony сообщила о росте продаж своих смартфонов
Мобильное подразделение Sony сообщило о росте продаж фирменных смартфонов.
Экономика
Министр заявила о планах увеличить темпы роста экономики
Темпы роста экономики в Саратовской области планируется довести до 3,2% в год.
Армия и оружие
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Энергетика
Россия отказалась сокращать добычу нефти из-за коронавируса
Россия не смогла договориться с партнерами по ОПЕК+ на уровне технического комитета о том, нужно ли дополнительно сокращать добычу нефти из-за коронавируса, следует из сообщений «Интерфакса», ТАСС и Bloomberg.
Космос
В Starlink Маска сообщили о планах выйти на биржу
Компания SpaceX допускает выделение проекта глобальной интернет-системы Starlink в отдельную структуру и размещение акций проекта на бирже.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Политика
Шести российским актерам запретили въезд на Украину
Двум актерам из РФ запретили въезд на Украину сроком на 10 лет, еще четырем - запретили въезд на три года, сообщила в пятницу пресс-служба украинского министерства внутренних дел.
Технологии
Samsung объяснил блокировку «умных» телевизоров россиян
Некоторые функции «умных» телевизоров Samsung стали недоступны для граждан России, поскольку не были получены сертификаты соответствия техническому регламенту ЕАЭС.
Культура
На 104-м году жизни скончался актер Кирк Дуглас
Исполнитель главной мужской роли в картине «Основной инстинкт» написал: «Для всего мира он был легендой, актером из «золотой эры» кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас».
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты» и адвоката
Ранее "Новая газета" сообщила, что в четверг в 23:20 мск, в Грозном у входа в гостиницу "Континент" было совершено нападение на обозревателя издания Милашину и адвоката Дубровину.
Игры
Новая Call of Duty выйдет осенью 2020 года
Футбол
Павел Мамаев рассказал, почему перешёл в ФК «Ростов»
Шоу-бизнес
Регина Дубовицкая рассказала о размере своей пенсии
Известная телеведущая Регина Дубовицкая озвучила размер своей пенсии.
Экономика
В UFG сообщили о доходах семьи Мишустина
Управляющий партнер инвесткомпании UFG Полина Герасименко рассказала о доходах премьер-министра Михаила Мишустина во времена работы в этой компании.
Общество
Число зараженных коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере у берегов Японии возросло до 61 человека.
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под полный контроль Саракиб в Идлибе
Происшествия
Три человека погибли при жесткой посадке самолета в аэропорту Стамбула
Три человека погибли в результате жесткой посадки пассажирского самолета авиакомпании Pegasus Airlines в аэропорту Стамбула имени Сабихи Гёкчен.
Здоровье
В Екатеринбурге создали карантинную зону для граждан Китая
В Екатеринбурге создали карантинную зону для наблюдения за гражданами Китая, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава Свердловской области.
Политика
«Ъ»: в России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев
Процедуру получения российского гражданства иностранцами значительно упростят, сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в рабочей группе по реализации Концепции государственной миграционной политики.
Политика
Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы
Экономика
Счетная палата усомнилась в продуктивности российской науки
Причины низкой продуктивности российской науки аудиторы видят в том, что система мер господдержки существует на основании отдельных решений президента и правительства, а не закреплена законодательно.
Происшествия
Группу московских врачей-онкологов обвинили в похищении лекарств
В июле 2019 года в Подмосковье двух сотрудников больницы обвинили в похищении лекарств, предназначенных для онкобольных, для реализации на черном рынке.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева заметно помолодела после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева заметно помолодела после операции по удалению грудных имплантов.
Кино
Джеймс Ганн назвал Джона Сину одним из лучших актёров
Здоровье
У итальянки на деснах выросли волосы
В Италии у девушки на деснах выросли волосы. Несколько волосков, похожих на ресницы, она заметила еще в 2009 году, сообщает "Газета.ру".
Шоу-бизнес
В больницу с пневмонией госпитализирован актер Валерий Гаркалин
Армия и оружие
В 2023 году Турция начнет выпускать собственные истребители
К 2023 году Турция откроет производство собственных истребителей, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Армия и оружие
Украинские силовики используют оружие Российской империи
Оружие, показанное в ролике, широко применялось еще в 1880-х годах, в том числе в Российской империи, отмечает издание.