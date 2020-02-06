Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыАвстрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости. В отчетности компании сказано, что в 2019 году отток денежных средств в размере 113 млн евро связан с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток-2».
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