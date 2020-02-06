Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыАвстрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро

Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости. В отчетности компании сказано, что в 2019 году отток денежных средств в размере 113 млн евро связан с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток-2».
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Отсрочка запуска «Северного потока - 2» не снижает рентабельность инвестиций OMV в проект

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Австрийская компания раскрыла сумму вложений в «Северный поток — 2»

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РИА Новостивчера в 06:47

В OMV назвали сумму инвестиций в «Северный поток — 2» в 2019 году

RT на русскомвчера в 01:52
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 01:27, Ашберн
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После атаки на ФИАН из института увольняются сотрудники

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Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка

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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Газета.Ru вчера в 16:37
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Польша купила у США истребители F-35 без оружия

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