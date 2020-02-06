Экономика
Аргументы и ФактыАвстрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости. В отчетности компании сказано, что в 2019 году отток денежных средств в размере 113 млн евро связан с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток-2».
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Технологии
В Samsung объяснили блокировку телевизоров в России
Блокировка некоторых телевизоров Samsung связана с тем, что эти устройства были изготовлены для другого региона.
Происшествия
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.
Политика
Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти
Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.
Здоровье
Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом
Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.
Политика
Получение российского гражданства упростят
Процедуру получения российского гражданства упростят.
Происшествия
Число заражённых коронавирусом на лайнере в Японии возросло до 61
Армия и оружие
В Сирии во время ударов Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Происшествия
В Новосибирской области мужчина погиб из-за упавшего с крыши снега
По предварительным данным, 84-летний мужчина чистил снег у подъезда, и в этот момент на него упала снежная масса с крыши дома.
Происшествия
В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки
Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.
Спорт
Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу
Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.
Авто
Компания Chery показала салон кроссовера Tiggo 8 для России
Компания Chery, готовая порадовать российских покупателей кроссовером Tiggo 8, показала салон новинки, которая появится у дилеров в марте 2020 года.
Политика
РБК: два замминистра спорта написали заявления об увольнении
Заместитель министра спорта Сергей Косилов и статс-секретарь—заместитель министра спорта Надежда Ерастова покинут свои должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.
Политика
Британия решила снять с России часть санкций
Правительство Великобритании решило снять с России часть санкций по завершении переходного периода после Brexit.
Здоровье
Два санатория приготовили для зараженных коронавирусом в НСО
Возможных зараженных коронавирусов отправят на карантин в два специально приготовленных санатория-профилактория в Новосибирской области.
Политика
Тимошенко заняла кресло спикера во время потасовки в Раде
Происшествия
Путин подписал поправки к федеральному закону «О полиции»
Ранее закон позволял совершить звонок только близким родственникам. Еще одна поправка касается обязанностей полиции.
Наука
После атаки на ФИАН из института увольняются сотрудники
После октябрьских обысков силовиков в Физическом институте академии наук и возбуждения уголовного дела контрабанде оптических стекол из учреждения по собственному желанию уволились шесть специалистов.
Политика
Пентагон обвинил Россию и Китай в переписывании мирового порядка
Министр обороны США Марк Эспер обвинил Россию и Китай в попытках «переписать мировой порядок» и назвал их «ревизионистскими государствами».
Энергетика
Турция начала отказываться от российского газа
Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Политика
В Конституцию может быть введено понятие «федеральная территория»
В Конституцию может быть введено понятие «федеральная территория», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление Андрея Клишаса.
Экономика
РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина
В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
Экономика
Минпромторг просит госкомпании поддержать российскую радиоэлектронику
Правительство хочет сократить закупки иностранной радиоэлектроники госкомпаниями.
Политика
МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти»
Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.
Киберспорт
Компания Blizzard извинилась за Warcraft III Reforged
Политика
Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу
Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци
Меган Маркл и принц Гарри прячутся от папарацци Меган Маркл и принц Гарри скрываются от папарацци.
Общество
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Происшествия
В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»
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Культура
Сериал «Друзья» вернется на экраны спустя 25 лет
Сериал "Друзья" вернется на экраны в виде специального часового эпизода, который выйдет на HBO Max, сообщает Deadline.
Армия и оружие
Польша купила у США истребители F-35 без оружия
Польский военный обозреватель Збигнев Лентович опубликовал в газете Rzeczpospolita статью, посвященную контракту на покупку Польшей у США истребителей пятого поколения F-35.