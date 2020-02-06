Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости. В отчетности компании сказано, что в 2019 году отток денежных средств в размере 113 млн евро связан с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток-2».

Происшествия Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе Китайский врач Ли Вэньлян, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке нового коронавируса, скончался от вызванного им заболевания, сообщает больница, где проходил лечение медик.

Политика Лукашенко обвинил Россию в невыполнении обязательств по поставке нефти Россия не выполняет взятые на себя обязательства по поставке нефти в Белоруссию, заявил президент Александр Лукашенко на совещании в Минске.

Здоровье Вирусологи назвали лучший способ, как не заразиться коронавирусом Ничто не сравнится с мытьем рук, когда речь заходит о сдерживании вирусов, подобных коронавирусу Уханя,- сказала доктор Шерлита Амлер, адъюнкт-профессор общественного здравоохранения в Нью-Йоркском медицинском колледже и комиссар здравоохранения Регулярное мытье рук может снизить риск развития респираторной инфекции на 16%.

Происшествия В Ставрополье истощенную девочку забрали у матери-вегетарианки Истощенную девочку забрали у матери в Ставропольском крае, ее передали органам опеки, сообщили РИА Новости в минздраве региона.

Спорт Гимнастка Александра Солдатова попала в больницу Российская гимнастка Александра Солдатова попала в столичную больницу, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в оперативных службах.

Политика РБК: два замминистра спорта написали заявления об увольнении Заместитель министра спорта Сергей Косилов и статс-секретарь—заместитель министра спорта Надежда Ерастова покинут свои должности, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Наука После атаки на ФИАН из института увольняются сотрудники После октябрьских обысков силовиков в Физическом институте академии наук и возбуждения уголовного дела контрабанде оптических стекол из учреждения по собственному желанию уволились шесть специалистов.

Энергетика Турция начала отказываться от российского газа Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.

Экономика РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.

Политика МИД России прокомментировал подготовку США санкций против «Роснефти» Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявления администрации США о подготовке санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами в отношении властей Венесуэлы.

Политика Си Цзиньпин обсудил с Трампом ситуацию по коронавирусу Председатель КНР Си Цзиньпин обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампу ситуацию с новым коронавирусом и методы борьбы с ним, передает телеканал CCTV.