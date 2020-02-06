Экономика
Аргументы и ФактыАвстрийская компания вложила в «Северный поток-2» 113 млн евро
Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство «Северного потока-2» 113 млн евро, сообщает РИА Новости. В отчетности компании сказано, что в 2019 году отток денежных средств в размере 113 млн евро связан с соглашением о финансировании проекта трубопровода «Северный поток-2».
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Австрийская OMV в 2019 году вложила в строительство "Северного потока — 2" 113 миллионов евро, говорится в отчетности компании.РИА Новости01:47
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Австрийская OMV в 2019 году профинансировала проект «Северный поток — 2» на €113 млн
Rambler News Service01:38
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