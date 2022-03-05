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Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от инвестиций в Россию

Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты и намерена пересмотреть свою долю в Южно-Русском месторождении.
РБК
В OMV отметили, что Россия является одним из ключевых регионов в портфеле разведки и добычи компании, однако исполнительным советом было принято решение не осуществлять в будущем никаких инвестиций в российские проекты.
РБК
В конце февраля о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом» сообщила нефтегазовая компания Shell.
Московский Комсомолец
На фоне военной операции России в отношении Украины «Газпром» и «Роснефть» потеряли стратегических партнеров.
Коммерсантъ

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Австрийская OMV отказалась от инвестиций в Россию
Коммерсантъвчера в 15:30
Австрийская нефтегазовая компания OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты
Lenta.ruвчера в 15:17
Австрийская нефтяная компания OMV отказалась от инвестиций в Россию
Московский Комсомолецвчера в 14:35
OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты
ТАССвчера в 14:36
Нефтяная компания OMV из Австрии отказалась от инвестиций в Россию
Российская газетавчера в 14:35
Австрийская OMV отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине
ПРАЙМвчера в 14:17
Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию
RT на русскомвчера в 14:12

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