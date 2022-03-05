Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что из-за нежелания украинской стороны воздействовать на националистов или продлевать режим тишины наступательные действия возобновлены с 18:00 мск.
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров, состоявшихся в субботу в Кремле, обсудили положение израильтян и еврейских общин на Украине в контексте проводимой РФ специальной военной операции в этой стране.
В тексте отмечается, что подозреваемый, предположительно, получил за сотрудничество с российской спецслужбой $80 тыс. Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что СБУ якобы убила при задержании члена первой украинской делегации на переговорах с Россией Дениса Киреева.