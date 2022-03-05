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Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию

Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию из-за ситуации на Украине.
RT на русском
В конце февраля о намерении выйти из совместных предприятий с «Газпромом» сообщила нефтегазовая компания Shell.
Московский Комсомолец
Сообщается, что австрийская компания также изучит возможность продажи своей доли в Южно-Русском газовом месторождении.
Московский Комсомолец
24 февраля президент РФ Владимир Путин, овтетив на просьбы Луганской и Донецкой народных республик, объявил о начале специальной операции по защите населения Донбасса.
Московский Комсомолец

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Австрийская компания OMV отказалась инвестировать в нефтяную отрасль России
ИА Красная Весна15:00
Австрийская нефтяная компания OMV отказывается от инвестиций в Россию
RT на русском14:12
OMV отказалась от новых инвестиций в российские проекты
ТАСС14:36
Австрийская нефтяная компания OMV отказалась от инвестиций в Россию
Московский Комсомолец14:35
Австрийская нефтяная компания OMV отказалась от инвестиций в России
Газета.Ru14:18
Австрийская OMV отказывается от будущих инвестиций в Россию в свете ситуации на Украине
ПРАЙМ14:17
Австрийская компания OMV отказалась от инвестиций в Россию из-за Украины
ФАН14:38

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