Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров, состоявшихся в субботу в Кремле, обсудили положение израильтян и еврейских общин на Украине в контексте проводимой РФ специальной военной операции в этой стране.