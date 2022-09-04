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Австрийские бизнесмены потребовали от кабмина 2,5 миллиарда евро вместо российского газа

Десятикратное подорожание цен на газ создало кризисную ситуацию для австрийских предприятий, выбраться из которой возможно лишь при масштабной помощи от государства, говорится в статье Kronenzeitung.
РИА Новости
"Австрии грозят закрытие предприятий и безработица, если не будут приняты последовательные и срочные контрмеры", — предостерег Книлль.
РИА Новости
Федеральное правительство Австрии заявило о намерении увеличить помощь промышленности, но пока ничего предоставлено не было.
ИноСМИ
Западные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.
РИА Новости

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В Австрии драматическая ситуация, требуется многомиллиардная помощь
NVL14:13
Австрийские бизнесмены потребовали от кабмина 2,5 миллиарда евро вместо российского газа
РИА Новости14:08
«Ситуация драматическая»: Австрии требуется многомиллиардная помощь
ИноСМИ13:15
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