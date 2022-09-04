РИА НовостиАвстрийские бизнесмены потребовали от кабмина 2,5 миллиарда евро вместо российского газаДесятикратное подорожание цен на газ создало кризисную ситуацию для австрийских предприятий, выбраться из которой возможно лишь при масштабной помощи от государства, говорится в статье Kronenzeitung.РИА Новости"Австрии грозят закрытие предприятий и безработица, если не будут приняты последовательные и срочные контрмеры", — предостерег Книлль.РИА НовостиФедеральное правительство Австрии заявило о намерении увеличить помощь промышленности, но пока ничего предоставлено не было.ИноСМИЗападные страны, включая Австрию, столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВ Австрии драматическая ситуация, требуется многомиллиардная помощьNVL14:13Австрийские бизнесмены потребовали от кабмина 2,5 миллиарда евро вместо российского газаРИА Новости14:08«Ситуация драматическая»: Австрии требуется многомиллиардная помощьИноСМИ13:15Показать все источникиОценить9Поделиться