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Австрийский Raiffeisen Bank прекратил отношения с рядом российских банков

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) разорвал отношения с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета.
Коммерсантъ
«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка.
РБК
Как уточнил представитель банковской группы, данная мера не затронула российский Райффайзенбанк.
Газета.Ru
Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро.
РБК

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