КоммерсантъАвстрийский Raiffeisen Bank прекратил отношения с рядом российских банковАвстрийский Raiffeisen Bank International (RBI) разорвал отношения с рядом российских банков, у которых были открыты корреспондентские счета.Коммерсантъ«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка.РБККак уточнил представитель банковской группы, данная мера не затронула российский Райффайзенбанк.Газета.RuИсточник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро.РБКЧитать далееСвернутьНациональная служба новостейНациональная служба новостейГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииАвстрийский Raiffeisenbank прекратил сотрудничество с банками РФURA.Ru19:51Австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банковРБКвчера в 14:53Самое цитируемоеАвстрийский Raiffeisen Bank прекратил отношения с рядом российских банковКоммерсантъ19:06Австрийский Raiffeisenbank прекратил отношения с некоторыми банками РоссииNews.ru18:14РБК: австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банковLenta.ru17:24Австрийский Raiffeisen Bank закрыл счета ряда российских банковИА Красная Веснавчера в 16:43РБК: австрийский Raiffeisen Bank прекратил отношения с рядом российских банковГазета.Ruвчера в 15:51Показать ещёОценить154Поделиться