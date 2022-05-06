Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета.
Октябрьский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании информации на нескольких сайтах запрещенной на территории РФ, речь идет о российском андеграундном фильме "Зеленый слоник", картине "Ниндзя-убийца" сестер Вачовски и хорроре "Эксперимент за стеклом", сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Международная логистическая компания "СДЭК" дала пользователям из России возможность заказать консоль PlayStation 5 из Объединенных Арабских Эмиратов – заказ можно оформить на официальной странице компании.