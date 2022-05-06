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Австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета.
РБК
«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка.
РБК
Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро.
РБК
По данным источника РБК
 на банковском рынке, «Тинькофф» мог быть одним из банков-корреспондентов RBI.
Frank Media

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РБК: австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков
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Австрийский Raiffeisenbank разорвал отношения с рядом российских банков
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