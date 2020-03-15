Австрийский канцлер добавил, что Австрия будет закрыта на «аварийный режим» до понедельника. Далее правительство примет решение. Сейчас государства стоят перед сложным выбором.

Австрийский канцлер сравнил коронавирус со Второй мировой войной

Общество Трое россиян заразились коронавирусом на территории России По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.

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Здоровье Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.

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Футбол «Сочи» и «Краснодар» назвали стартовые составы Тренерский штаб «Сочи» во главе с Владимиром Федотовым назвал стартовый состав на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

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Хоккей В Казахстане запретили проводить все хоккейные игры Федерация хоккея в Казахстане решила отменить все игры на территории страны в связи со вспышкой коронавируса, говорится в сообщении организации.

Политика Коронавирус 2020: 16 марта Украина может закрыть пункт пропуска в Станице Луганской Хоть и в Совете нацбезопасности Украины заявляли о том, что о закрытии пунктов пропуска на линии разграничения в Донбасс решении не принято, в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что Киев рассматривает возможность закрытия КПП в Станице Луганской из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19).