Коронавирус
Политическая ЭкспертизаАвстрийский канцлер сравнил коронавирус со Второй мировой войной
Австрийский канцлер добавил, что Австрия будет закрыта на «аварийный режим» до понедельника. Далее правительство примет решение. Сейчас государства стоят перед сложным выбором.
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Канцлер Австрии назвал COVID-2019 главным вызовом со времен Второй мировой
Московский Комсомолецвчера в 22:00
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Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории России
По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.
Единоборства
Никита Крылов убедительно победил Джонни Уокера
На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
Армия и оружие
Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе
Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
Общество
Украинский шеф-повар назвал главную ошибку при приготовлении борща
Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
Футбол
Байрамян: среди игроков «Локомотива» я бы выделил Крыховяка, очень сильный футболист
Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится сегодня, 15 марта.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал более 10 млн просмотров
Как сообщает ToDay News Ufa, видеоклип российской группы Little Big на песню Uno за несколько дней собрал на Ютуб 9,9 млн. просмотров.
Общество
В Пермском крае вводится режим повышенной готовности
Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории Пермского края режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Политика
Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса
Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Футбол
«Сочи» и «Краснодар» назвали стартовые составы
Тренерский штаб «Сочи» во главе с Владимиром Федотовым назвал стартовый состав на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Общество
Пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан
Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
Политика
В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Хоккей
В Казахстане запретили проводить все хоккейные игры
Федерация хоккея в Казахстане решила отменить все игры на территории страны в связи со вспышкой коронавируса, говорится в сообщении организации.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Происшествия
На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек
Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
Здоровье
В Москве после карантина по коронавирусу выписали более 50 человек
В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
Политика
Коронавирус 2020: 16 марта Украина может закрыть пункт пропуска в Станице Луганской
Хоть и в Совете нацбезопасности Украины заявляли о том, что о закрытии пунктов пропуска на линии разграничения в Донбасс решении не принято, в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что Киев рассматривает возможность закрытия КПП в Станице Луганской из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19).
Хоккей
«Йокерит» отказался играть в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Финский хоккейный клуб «Йокерит» снялся с текущего розыгрыша плей-офф КХЛ из-за ситуации с коронавирусом, говорится 14 марта на сайте клуба.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Футбол
Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде
Футболисты екатеринбургского "Урала" попали под каток петербургского "Зенита" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Музыка
Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж
Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.