Коронавирус

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаАвстрийский канцлер сравнил коронавирус со Второй мировой войной

Австрийский канцлер добавил, что Австрия будет закрыта на «аварийный режим» до понедельника. Далее правительство примет решение. Сейчас государства стоят перед сложным выбором.
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Австрийский канцлер назвал пандемию коронавируса самым серьезным вызовом со времен Второй мировой войны

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Курц рассказал о серьезности угрозы коронавируса для Австрии

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Канцлер Австрии назвал коронавирус главным вызовом со времен Второй мировой

Известиявчера в 21:33

Канцлер Австрии: коронавирус — крупнейший вызов со времен Второй мировой войны

URA.Ruвчера в 20:27

Курц назвал вирус серьезнейшим вызовом Австрии со времен Второй мировой

РБК00:16
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На бразильском турнире с пустыми трибунами UFC Fight Night 170 Никита Крылов одержал яркую победу над бразильцем Джонни Уокером.
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Как Япония разрабатывает собственное гиперзвуковое оружие

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По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
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В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

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Украинский шеф-повар Антон Самойлов назвал главную ошибку при приготовлении борща.
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Байрамян: среди игроков «Локомотива» я бы выделил Крыховяка, очень сильный футболист

Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян поделился ожиданиями от матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом», который состоится сегодня, 15 марта.
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«Сочи» и «Краснодар» назвали стартовые составы

Тренерский штаб «Сочи» во главе с Владимиром Федотовым назвал стартовый состав на матч 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».
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Торжественные недельные службы по случаю празднования Пасхи, которую католики отмечают в этом году 12 апреля, из-за пандемии коронавируса пройдут в Ватикане без прихожан.
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В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из Минских соглашений

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выход из Минских соглашений приведет к катастрофическим для Киева последствиям.
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В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом

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В Казахстане запретили проводить все хоккейные игры

Федерация хоккея в Казахстане решила отменить все игры на территории страны в связи со вспышкой коронавируса, говорится в сообщении организации.
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Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
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Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
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На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали трех человек

Минздрав Украины сообщил о первом в стране смертельном случае в результате нового коронавируса.
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В воскресенье из московской больницы в Коммунарке выписали 52 пациентов после карантина по коронавирусу SARS-CoV-2.
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Коронавирус 2020: 16 марта Украина может закрыть пункт пропуска в Станице Луганской

Хоть и в Совете нацбезопасности Украины заявляли о том, что о закрытии пунктов пропуска на линии разграничения в Донбасс решении не принято, в министерстве государственной безопасности Луганской Народной Республики сообщили, что Киев рассматривает возможность закрытия КПП в Станице Луганской из-за угрозы распространения коронавируса (COVID-19).
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Президент «Урала» считает, что футболисты «Зенита» катком прошлись по его команде

Футболисты екатеринбургского "Урала" попали под каток петербургского "Зенита" в матче 22-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж

Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года и с 7 января 2020 года по настоящее время. Ранее занимал пост министра иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
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