Коронавирус
Российская газетаАвстрийский клуб лишили шести очков за нарушение социальной дистанции
Лидер чемпионата Австрии по футболу ЛАСК оштрафован на 75 тысяч евро и лишен шести очков за досрочное возвращение к общекомандным тренировкам. Такое решение приняло руководство австрийской Бундеслиги, сообщается на официальном сайте организации.
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Лидер Бундеслиги лишен 12 очков за нарушение правил социального дистанцирования
Metaratingsвчера в 15:01
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В России выросла доля просроченных микрозаймов
На 1 мая объем просроченной задолженности по микрозаймам вырос до 51,3 млрд рублей и достиг 34,3% от всего портфеля.
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Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом стабилизируется
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизируется, эта позитивная тенденция позволяет постепенно снимать ряд введённых ранее ограничений, пока это делается очень осторожно, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
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Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
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Москва и Сочи заняли последние места в рейтинге восстановления городов
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В Подмосковье на свалку выбросили лекарства на 6 миллионов рублей
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Главный санитарный врач региона Владимир Бондарев назвал наиболее действенные меры профилактики коронавируса, пока не выпущена вакцина от COVID-19.
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Илон Маск прокатился на пикапе Tesla Cybertruck
Глава американской компании Tesla Илон Маск прокатился на одном из самых обсуждаемых автомобилей последнего года – пикапе Cybertruck.
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Трамп подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании деятельности соцсетей в Соединенных Штатах.
Коммерсантъ вчера в 17:33
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Посольство РФ припомнило Вашингтону выселение индейцев
Свою публикацию диппредставительство приурочило к 190-летию со дня подписания американским президентом Эндрю Джексоном закона о выселении индейцев (Indian Removal Act).
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