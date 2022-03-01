Утончается, что исполнительный совет компании решил 1 марта прекратить переговоры о покупке доли в 24,98% в проекте Уренгойского газоконденсатного месторождения и расторгнуть Базовое соглашение о продаже от 3 октября 2018 года.
Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут сообщила 1 марта, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.
Автомобилисты боятся роста цен и дефицита товара, дилеры боятся разрывов отношений с автопроизводителями и краха бизнеса — подробнее о ситуации в Новосибирске в материале авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Американская компания Apple приостанавливает продажи товаров в России, вводит ограничения на доступ к приложениям RT и Sputnik вне Российской Федерации, а также ограничения на использования системы платежей.
Правительство США приняло решение о закрытии воздушного пространства для российских самолетов в связи с событиями вокруг Украины, сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.