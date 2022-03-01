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Австрийский партнер «Газпрома» OMV пересмотрит участие в «Северном потоке-2»

Австрийская нефтегазовая компания OMV пересмотрит свое участие в проекте газопровода «Северный поток 2», сообщила компания.
РБК
"OMV решила не продолжать переговоры о потенциальном приобретении доли в проекте разработки участков 4А и 5А ачимовских отложений", — говорится в сообщении компании.
ПРАЙМ
Утончается, что исполнительный совет компании решил 1 марта прекратить переговоры о покупке доли в 24,98% в проекте Уренгойского газоконденсатного месторождения и расторгнуть Базовое соглашение о продаже от 3 октября 2018 года.
ПРАЙМ
Представитель кантона Цуг, в котором находится штаб-квартира компании, Сильвия Тальманн-Гут сообщила 1 марта, что Nord Stream 2 AG подаст заявление о банкротстве после введённых санкций со стороны США.
РИА Новости

Подробнее о событии

Австрийский партнер «Газпрома» OMV пересмотрит участие в «Северном потоке-2»
РБКвчера в 15:45
Австрийская OMV пересмотрит вопрос об участии в «Северном потоке — 2»
РИА Новостивчера в 15:42
OMV пересмотрит свое участие в проекте «Северный поток - 2»
ТАССвчера в 14:53
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Компания OMV пересмотрит участие в проекте «Северный поток – 2»
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Интерфаксвчера в 15:00
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