Австрийский партнер «Газпрома» обжалует решение Польши по «Северному потоку — 2»
Австрийская компания OMV заявила, что обжалует требование Польши прекратить финансирование «Северного потока — 2», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. «Это решение (Варшавы. — прим.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — считают в компании.В источнике
С чего всё началось
Австрийская OMV ответила на требование Польши по «Северному потоку — 2»
Австрийская компания OMV обжалует требование Польши прекратить финансирование "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости04:51
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