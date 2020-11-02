Липецкому священнику вынесли порицание из-за скандала на похоронах

Руководство священника, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в том, что он был пьян, вынесло ему порицание, сам священнослужитель раскаялся в своем поведении, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).