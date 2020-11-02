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Ведомости

Австрийский партнер «Газпрома» обжалует решение Польши по «Северному потоку — 2»

Австрийская компания OMV заявила, что обжалует требование Польши прекратить финансирование «Северного потока — 2», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. «Это решение (Варшавы. — прим.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — считают в компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Австрийская OMV ответила на требование Польши по «Северному потоку — 2»

Австрийская компания OMV обжалует требование Польши прекратить финансирование "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости04:51
Подробнее о событии
Российская газета

Австрия оспорит решение Польши по «Северному потоку-2» в суде

Российская газета08:40
Комсомольская правда

В Австрии обжалуют требование Польши по проекту «Северный поток - 2»

Комсомольская правда08:08
РИА Новости

Австрийская OMV ответила на требование Польши по «Северному потоку — 2»

РИА Новости04:51
ТАСС

OMV обжалует требование Польши раcторгнуть договор о финансировании «Северного потока - 2»

ТАСС06:04
Радио Sputnik

Австрийская OMV вступилась за «Газпром» в споре с Польшей по «Севпотоку»

Радио Sputnik05:18
RT на русском

OMV обжалует требование регулятора Польши по «Северному потоку — 2»

RT на русском05:04
Lenta.ru

Австрия поборется с Польшей в суде за «Северный поток-2»

Lenta.ru07:34

Турагенты просят кабмин продлить меры господдержки до марта 2021 года

Представители ряда отраслевых объединений туристических компаний обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой до марта 2021 года продлить государственную целевую финансовую поддержку отрасли, сообщает портал TourDom.ru.
Аргументы и Факты08:57

VP.Prodigy подписала игрока Natus Vincere. На его трансфер скинулись тиммейты

Обновлённый состав VP.Prodigy: Егор epileptick1d Григоренко Данил gpk Скутин Дмитрий DM Дорохин Виталий Save- Мельник (капитан) Ильяс illias Ганеев Ранее VP.Prodigy объявил о трансфере Данила gpk Скутина, который выступал за эту команду в OGA Dota Pit Season 3 в качестве стендина.
Чемпионат09:02

В Германии заявили о тактики мафии в санкциях США против «Северного потока-2»

Правительство ФРГ предложило США миллиардную сделку в обмен на отказ Вашингтона от санкций против немецкого бизнеса, участвующего в проекте "Северный поток 2". Правительство ФРГ готово потратить несколько миллиардов евро на строительство в Германии двух терминалов для приема сжиженного сланцевого газа, добытого в США.
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В Госдуме рассмотрят инициированный группой депутатов от ЛДПР законопроект о ежемесячных выплатах в размере 10 тысяч рублей неработающим гражданам, на попечении которых находятся пожилые люди, достигшие возраста 80 лет либо нуждающиеся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.
Восток-Медиа01:35

Азербайджанская армия уничтожила до 75% РСЗО Нагорного Карабаха

Основной «жертвой» стали системы БМ-21 «Град» - из 44 официально находящихся на вооружении страны установок залпового огня, азербайджанские военные уничтожили не менее 35, что очень серьёзно затрудняет проведение контратак.
Avia.pro16:21

Липецкому священнику вынесли порицание из-за скандала на похоронах

Руководство священника, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в том, что он был пьян, вынесло ему порицание, сам священнослужитель раскаялся в своем поведении, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).
РИА Новости08:16

Путин потребовал доложить о причинах срыва сроков космических программ

Президент Путин потребовал доложить ему о причинах срыва сроков утверждения программ создания сверхтяжелой ракеты-носителя, а также формирования космической группировки проекта "Сфера" и дальнейшего развития системы ГЛОНАСС.
Вести.Ru08:20

ТАСС: у экс-министра здравоохранения Ростовской области дома прошли обыски

Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ05:21

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Уголовное дело по факту смерти потерпевшего, которого избили в Волгограде из-за конфликта в родительском чате, передали из областного главка МВД следователям СК РФ, сообщила ТАСС официальный представитель следственного управления СК РФ по Волгоградской области Наталия Рудник.
ТАСС08:42

Черчесов объяснил вызов игроков молодёжной сборной в основную национальную команду

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказал мнение о списке игроков, вызванных в расположение сборной России на матчи Лиги наций со сборными Турции и Сербии, а также контрольный матч с Молдавией.
RT на русском09:01