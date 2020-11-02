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Австрийская компания OMV заявила, что обжалует требование Польши прекратить финансирование «Северного потока — 2», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. «Это решение (Варшавы. — прим.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — считают в компании.

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