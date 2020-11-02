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Ведомости
Ведомости

Австрийский партнер «Газпрома» обжалует решение Польши по «Северному потоку — 2»

Австрийская компания OMV заявила, что обжалует требование Польши прекратить финансирование «Северного потока — 2», передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. «Это решение (Варшавы. — прим.) не имеет под собой каких-либо правовых оснований», — считают в компании.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Австрийская OMV ответила на требование Польши по «Северному потоку — 2»

Австрийская компания OMV обжалует требование Польши прекратить финансирование "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
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ТАСС

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Российская газета08:40
RT на русском

OMV обжалует требование регулятора Польши по «Северному потоку — 2»

RT на русском05:04
Lenta.ru

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Радио Sputnik

Австрийская OMV вступилась за «Газпром» в споре с Польшей по «Севпотоку»

Радио Sputnik05:18
Комсомольская правда

В Австрии обжалуют требование Польши по проекту «Северный поток - 2»

Комсомольская правда08:08
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Путин назвал приоритеты России в космической сфере

Приоритетами космической отрасли России являются наращивание и качественное улучшение орбитальной группировки космических аппаратов, продолжение пилотируемых программ и создание перспективной линейки ракетных комплексов.
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