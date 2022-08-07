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Австрийский политик Гросс раскритиковал стремление ЕС отказаться от российского газа

Австрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс раскритиковал политику стран Евросоюза, которые планируют отказаться от российского газа.
RT на русском
Европа ищет по всему миру замену российскому газу, создавая невиданную ранее конкуренцию на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ), пишет немецкая газета Handelsblatt.
Газета.Ru
В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам.
Известия
Страна планирует при поддержке Евросоюза сократить потребление российского газа в течение ближайших пяти лет.
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Кандидат в президенты Австрии Гросс назвал шизофренией политику ЕС в отношении России
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