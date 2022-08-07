RT на русскомАвстрийский политик Гросс раскритиковал стремление ЕС отказаться от российского газаАвстрийский политик, кандидат в президенты Геральд Гросс раскритиковал политику стран Евросоюза, которые планируют отказаться от российского газа.RT на русскомЕвропа ищет по всему миру замену российскому газу, создавая невиданную ранее конкуренцию на мировых рынках сжиженного природного газа (СПГ), пишет немецкая газета Handelsblatt.Газета.RuВ апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам.ИзвестияСтрана планирует при поддержке Евросоюза сократить потребление российского газа в течение ближайших пяти лет.ПрофильЧитать далееСвернутьПолитическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПятый каналПолитРоссияLive24ИзвестияНТВПрофильREGNUMКомсомольская правдаВечерняя МоскваГазета.RuАргументы и ФактыФАНPravda.RuПодробнее о событииКандидат в президенты Австрии Гросс назвал шизофренией политику ЕС в отношении РоссииИзвестия18:26Австрийский политик Гросс сравнил политику ЕС в отношении России с шизофрениейРЕН ТВвчера в 16:51Австрийский политик Гросс раскритиковал стремление ЕС отказаться от российского газаRT на русском18:09Кандидат в президенты Австрии Гросс назвал шизофренией политику ЕС в отношении РоссииLenta.ru17:36Кандидат в президенты Австрии назвал шизофренией антироссийские санкции ЕвросоюзаФАН17:06Кандидат в президенты Австрии Гросс назвал шизофренией политику ЕС в отношении РоссииКомсомольская правда18:18Австрийский политик Гросс назвал стремление ЕC отказаться от газа из России шизофрениейРИА Новостивчера в 16:37Показать ещёОценить298Поделиться