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Австрийский политик Непп потребовал выслать украинцев, виновных в массовой драке в Вене

Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп призвал в Twitter депортировать из страны украинцев, виновных в массовой драке с таксистами.
РИА Новости
В австрийских СМИ ранее распространился ролик, где в самом центре Вены напротив фешенебельных гостиниц группа украинцев жестоко избивает двух местных водителей такси.
Pravda.Ru
Достоянием общественности стала видеозапись, на которой двое украинцев напали на двух местных таксистов, поспорив из-за парковочных мест.
ИА Красная Весна
Причиной драки, предположительно, стал спор о парковке.
РИА Новости

Подробнее о событии

Австрийский политик Непп призвал депортировать украинцев, виновных в массовой драке с таксистами
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Австрийский политик Непп потребовал выслать украинцев, виновных в массовой драке в Вене
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