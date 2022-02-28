ЦЮРИХ ( Рейтер ) - Австрийское управление по финансовым рынкам наложило мораторий на операции Sberbank Europe AG - подразделения российского Сбербанка, с немедленным вступлением в силу до 23:59 1 марта 2022 года, сообщило ведомство в понедельник.