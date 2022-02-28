ЦЮРИХ (Рейтер) - Австрийское управление по финансовым рынкам наложило мораторий на операции Sberbank Europe AG - подразделения российского Сбербанка, с немедленным вступлением в силу до 23:59 1 марта 2022 года, сообщило ведомство в понедельник.
Американская компания Apple приостанавливает продажи товаров в России, вводит ограничения на доступ к приложениям RT и Sputnik вне Российской Федерации, а также ограничения на использования системы платежей.
В феврале 2022-го российские дилеры Chery начали продажи обновленного семиместного кроссовера Tiggo 8. Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания Chery планирует представить на российском рынке компактный кроссовер Tiggo 4 Pro, который появится у дилеров ориентировочно в конце весны – в середине лета 2022 года.