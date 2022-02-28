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Австрийский регулятор ввел мораторий на операции Sberbank Europe

ЦЮРИХ (Рейтер) - Австрийское управление по финансовым рынкам наложило мораторий на операции Sberbank Europe AG - подразделения российского Сбербанка, с немедленным вступлением в силу до 23:59 1 марта 2022 года, сообщило ведомство в понедельник.
Finam.Ru
Решение было принято после запроса Европейского центрального банка.
News.ru
Банку со штаб-квартирой в Вене запрещено проводить платежи, операции и транзакции.
ТАСС
Финансовый регулятор также назначил внешнего аудитора для банка.
ТАСС

Подробнее о событии

В Австрии запретили работу банка Sberbank Europe AG
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РИА Новости18:16
Финансовый регулятор Австрии запретил работу Sberbank Europe AG
Москва 2418:16
Австрийский регулятор по указанию ЕЦБ запретил работу Sberbank Europe AG
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Финансовый регулятор Австрии запретил работу банка Sberbank Europe AG
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