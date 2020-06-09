Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер. "Суд приговорил (обвиняемого) к трем годам за разглашение государственной тайны", - сообщил Эггер.

с чего всё началось

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Происшествия 50 адвокатов отказались защищать Ефремова Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек. 100

Экономика ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах. 2

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет. 10

Происшествия Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. 443

Общество Непрерывный экономический рост США завершился По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19. 37

Общество Метеоролог предупредил россиян о температурных ямах летом В июле и августе всплесков жары, которая наблюдается сейчас в Москве, не будет, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Футбол Дибала высказался о проблеме расизма Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.

Политика En Son Haber (Турция): в этом году российские туристы предпочтут Турцию (En Son Haber) Эрдоган рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что этим летом российские туристы могут спокойно приехать в Турцию.

Политика Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. 111

Авто Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode. 6

Шоу-бизнес Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.

Армия и оружие WP: США абсолютно готовы покинуть ДСНВ, но продолжают рассматривать все варианты Соединенные Штаты абсолютно готовы оставить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но продолжают рассматривать все связанные с ним варианты.

Происшествия Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38». 4

Экономика Озвучены главные условия для укрепления рубля После укрепления, которое продлится в течение некоторого времени, денежная единица РФ может находиться в интервале от 67,5 до 70 рублей за доллар США, рассказал эксперт. 20