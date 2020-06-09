Политика

Вести.RuВести.RuАвстрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.
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с чего всё началось

Суд вынес приговор экс-полковнику ВС Австрии за шпионаж в пользу России

Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер. "Суд приговорил (обвиняемого) к трем годам за разглашение государственной тайны", - сообщил Эггер.
РИА Новости15:22

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Осужденного за шпионаж в пользу России австрийского военного освободили

Известия18:20

В Австрии возобновили дело военного, обвиненного в шпионаже в пользу России

REGNUM05:31

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Вести.Ru15:51

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России

RT на русском15:35

Отставной полковник австрийской армии получил три года по делу о шпионаже в пользу России

Эхо Москвы18:05

Отставной полковник ВС Австрии приговорен в Зальцбурге к трем годам за шпионаж в пользу РФ

ТАСС17:04

Австрийского военного, осужденного за шпионаж в пользу России, освободили

РИА Новости16:57
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:23, Ашберн
Происшествия

50 адвокатов отказались защищать Ефремова

Почти 50 адвокатов отказались представлять интересы актера Михаила Ефремова в деле о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб человек.
Рамблер 07:18
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Экономика

ФНС России запустила сервис по проверке налоговых льгот

Федеральная налоговая служба (ФНС) России запустила сервис, при помощи которого предприниматели смогут получить информацию о доступных им налоговых льготах.
Газета.Ru 15:25
2
Общество

Члены избиркомов призвали коллег не участвовать в голосовании

Члены избиркомов, имеющие право решающего голоса, начали распространять обращения к членам избирательных комиссий «Мы не расходный материал», сообщили «Открытые медиа».
Компания вчера в 10:27
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать

Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru 02:57
10
Общество

МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS

Московский государственный университет имени Ломоносова был признан лучшим российским вузом в рейтинге QS World University Rankings.
RT на русском 18:10
8
Общество

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

В ВОЗ заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире.
Piter.tv вчера в 12:58
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Происшествия

Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже

По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
REGNUM 15:35
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Общество

Непрерывный экономический рост США завершился

По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Lenta.ru 07:46
37
Общество

Метеоролог предупредил россиян о температурных ямах летом

В июле и августе всплесков жары, которая наблюдается сейчас в Москве, не будет, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Известия 17:42
Происшествия

Михаил Ефремов прокомментировал смертельное ДТП

МР7.ру 14:36
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Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

В России с 1 июля начнет действовать требование об обязательной маркировке лекарств и обуви.
Росбалт вчера в 18:59
7
Шоу-бизнес

Ксения Собчак осудила тех, кто не поддерживает Михаила Ефремова

Телеведущая Ксения Собчак написала в своем микроблоге большой пост, которым поддержала Михаила Ефремова после смертельной аварии, произошедшей по его вине.
Uznayvse.ru 13:44
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Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заболели ещё 249 человек

Областная газета вчера в 03:38
990
Общество

В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии

Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
1
Футбол

Дибала высказался о проблеме расизма

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.
Евро-футбол.ру 17:31
Политика

Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России

Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
52
Политика

En Son Haber (Турция): в этом году российские туристы предпочтут Турцию (En Son Haber)

Эрдоган рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что этим летом российские туристы могут спокойно приехать в Турцию.
ИноСМИ 19:15
Политика

Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов

Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.
Известия 13:27
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Путешествия

Ростуризм назвал дату начала полноценного курортного сезона в России

Lenta.ru 09:36
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Авто

Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор

Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
SpeedMe 12:38
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Шоу-бизнес

Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей

Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Шоу-бизнес

Дублер Киану Ривза подтвердил слухи о характере актера

ИА Красная Весна вчера в 18:28
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Армия и оружие

WP: США абсолютно готовы покинуть ДСНВ, но продолжают рассматривать все варианты

Соединенные Штаты абсолютно готовы оставить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но продолжают рассматривать все связанные с ним варианты.
ТАСС 16:58
Общество

Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму

Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru 13:28
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Общество

В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России

Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
801
Общество

Беглов рассказал о скором открытии парикмахерских и бань в Петербурге

Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой адресной поддержки в рамках госпрограммы для петербургских предприятий ОПК.
Мойка78 15:05
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Происшествия

Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть

В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
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Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com вчера в 08:52
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Экономика

Озвучены главные условия для укрепления рубля

После укрепления, которое продлится в течение некоторого времени, денежная единица РФ может находиться в интервале от 67,5 до 70 рублей за доллар США, рассказал эксперт.
Экономика сегодня 09:52
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Происшествия

Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова

Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00
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