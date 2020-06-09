Политика
Вести.RuАвстрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.
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с чего всё началось
Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер. "Суд приговорил (обвиняемого) к трем годам за разглашение государственной тайны", - сообщил Эггер.РИА Новости15:22
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Газета.Ru 15:25
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RuNews24.ru 02:57
Общество
МГУ стал лучшим вузом России в мировом рейтинге QS
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RT на русском 18:10
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Общество
Непрерывный экономический рост США завершился
По мнению аналитиков бюро, экономика США вступила в рецессию с февраля, когда наблюдалось снижение экономической активности из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
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В июле и августе всплесков жары, которая наблюдается сейчас в Москве, не будет, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Известия 17:42
Экономика
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Росбалт вчера в 18:59
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Uznayvse.ru 13:44
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Областная газета вчера в 03:38
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
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Дибала высказался о проблеме расизма
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала высказался о проблеме расизма.
Евро-футбол.ру 17:31
Политика
Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
Политика
En Son Haber (Турция): в этом году российские туристы предпочтут Турцию (En Son Haber)
Эрдоган рассказал о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что этим летом российские туристы могут спокойно приехать в Турцию.
ИноСМИ 19:15
Политика
Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов
Президент США Дональд Трамп распорядился разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики.
Известия 13:27
Авто
Новый Subaru Crosstrek получит фейслифтинг и 2,5-литровый мотор
Что касается моторной гаммы, то в 2021 году она пополнится 2,5-литровым бензиновым оппозитником на 182 л.с. Версии с таким мотором обзаведутся приставкой Sport в названии, иной отделкой салона и шайбой выбора режима движения X-Mode.
SpeedMe 12:38
Шоу-бизнес
Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
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ИА Красная Весна вчера в 18:28
Армия и оружие
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Соединенные Штаты абсолютно готовы оставить российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), но продолжают рассматривать все связанные с ним варианты.
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Бывший глава ВЭБа попросил суд Лондона отправить Дерипаску в тюрьму
Экс-глава ВЭБа, бывший заместитель министра финансов РФ Владимир Чернухин подал в Высокий суд Лондона иск против миллиардера Олега Дерипаски.
News.ru 13:28
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08
Общество
Беглов рассказал о скором открытии парикмахерских и бань в Петербурге
Напомним, что губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с инициативой адресной поддержки в рамках госпрограммы для петербургских предприятий ОПК.
Мойка78 15:05
Происшествия
Кадры допроса Михаила Ефремова попали в Сеть
В Сеть попали кадры допроса Михаила Ефремова у него дома, 9 июня соответствующее видео публикует «Петровка 38».
ИА Красная Весна 14:37
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com вчера в 08:52
Экономика
Озвучены главные условия для укрепления рубля
После укрепления, которое продлится в течение некоторого времени, денежная единица РФ может находиться в интервале от 67,5 до 70 рублей за доллар США, рассказал эксперт.
Экономика сегодня 09:52
Происшествия
Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова
Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения.
Московский Комсомолец 19:00