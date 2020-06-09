Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер. "Суд приговорил (обвиняемого) к трем годам за разглашение государственной тайны", - сообщил Эггер.

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Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

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