Политика

Вести.RuВести.RuАвстрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.
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с чего всё началось

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за «шпионаж» в пользу России

Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер.
РИА Новости15:22

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Осужденного за шпионаж в пользу России австрийского военного освободили

Известия18:20

Австрийского военного, осужденного за шпионаж в пользу России, освободили

РИА Новости16:57

В Австрии возобновили дело военного, обвиненного в шпионаже в пользу России

REGNUM05:31

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России

RT на русском15:35

Отставной полковник австрийской армии получил три года по делу о шпионаже в пользу России

Эхо Москвы18:05

В Австрии суд приговорил отставного полковника к трем годам за шпионаж в пользу России

ТАСС17:04

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Вести.Ru15:51
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

Газета Metro вчера в 09:31
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

REGNUM 09:39
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Политика

Северная Корея закрыла все каналы связи с Сеулом

Нынешние меры станут шагом первого этапа после принятия решения о полной блокировке всех пространств для контакта с представителями Сеула и прекращении «других ненужных действий».
Lenta.ru вчера в 17:56
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Культура

Нет больше актёра — есть преступник. Как известные люди отреагировали на пьяную аварию Ефремова

Life.ru 07:00
Происшествия

Опубликовано видео допроса Михаила Ефремова

В Сети появилось видео допроса известного актера Михаила Ефремова после смертельного ДТП. Видео опубликовал телеканал 360.
Невские Новости 20:55
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Общество

Крым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург 10:16
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Происшествия

Дочь Михаила Ефремова прокомментировала ДТП с участием отца

Свой комментарий на ДТП в Москве, в котором актер Михаил Ефремов в пьяном виде выехал на встречную полосу движения и врезался в автомобиль, дала 9 июня дочь актера Анна Мария в своем Instagram.
ИА Красная Весна вчера в 22:32
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Армия и оружие

Российский ядерный арсенал назвали новым вызовом для НАТО

Взгляд.ру 10:16
Хоккей

Китайский «Куньлунь» может перебраться в Сочи

Среди двух потенциальных арен могут быть выбраны стадионы в Сочи («Шайба», «Большой») и Мытищах («Арена Мытищи»), пишет «Газета.ру».
Кубанские новости 00:57
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:25
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Транспорт

ГИБДД тестирует новую систему проверки водителей на алкоголь

ГИБДД тестирует систему, которая позволяет проверять людей на алкогольное опьянение при помощи индикации этанола в выдыхаемом воздухе.
RT на русском 17:52
Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК 21:31
7
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия 19:20
19
Наука

Россия уточнила глубину Марианской впадины

Журналистская правда вчера в 04:10
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Общество

Афроамериканца Джорджа Флойда похоронили в Хьюстоне

В Хьюстоне состоялась церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим из-за действий полицейских.
Известия 21:55
7
Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь

Ruposters.ru 11:19
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Общество

Названы лучшие российские вузы по версии мирового рейтинга QS

Лучшим ВУЗами мира были названы Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Гарвардский университет.
Lenta.ru 21:26
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Здоровье

Замглавы Минздрава РФ прибыл в Забайкалье

Замглавы Минздрава РФ сразу после приезда рассказал, что задача федеральных чиновников - помочь забайкальским коллегам.
ФедералПресс вчера в 04:26
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Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала о причинах ухода из «Уральских пельменей»

Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
Наша версия 06:19
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Происшествия

Валуев высказался о ДТП с участием Ефремова

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев высказался о ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова.
Газета.Ru 04:40
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Игры

«Скайрим» на максималках – появилась демонстрация TESV: Skyrim с почти четырьмя сотнями модов

Пользователь Reddit под ником 955StarPooper провёл занятный эксперимент и установил на Skyrim Special Edition почти четыре сотни модов, чтобы улучшить внешний вид проекта.
Городской портал Новый Нижний 13:00
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Здоровье

На Камчатке госпиталь Минобороны начнёт принимать гражданских

Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2020, 02:36 — REGNUM Военный госпиталь, построенный в рекордные сроки на Камчатке, начнёт принимать гражданских пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 19:36
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Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали мастерскую по изготовлению оружия

В Хабаровском крае была пресечена деятельность мастерской по изготовлению оружия.
Газета.Ru 22:09
Политика

Пушков оценил планы Румынии признать Россию враждебной страной

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter возможность признания России враждебной страной в оборонной стратегии Румынии.
РИА Новости 19:38
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Армия и оружие

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости 14:59
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Здоровье

Роды у пациентки с подозрением на коронавирус приняли на Сахалине

По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, роды прошли без осложнений.
EastRussia 20:20
Экономика

Минвостокразвития предлагает упростить доступ к шельфу Арктики

Либерализировать доступ к шельфу Арктики и Дальнего Востока с 2021 года предлагает Минвостокразвития.
Российская газета 05:55
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Кино

Зак Снайдер изменит цвета в своей версии «Лиги справедливости»

Американский режиссёр Зак Снайдер изменит цвета в своей версии фильма «Лига справедливости».
News.ru вчера в 11:03
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Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru 13:36
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