Политика
Вести.RuАвстрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.
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Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер.РИА Новости15:22
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