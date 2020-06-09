Политика

Вести.RuВести.RuАвстрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.
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с чего всё началось

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за «шпионаж» в пользу России

Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер.
РИА Новостивчера в 15:22

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Осужденного за шпионаж в пользу России австрийского военного освободили

Известиявчера в 18:20

Австрийского военного, осужденного за шпионаж в пользу России, освободили

РИА Новостивчера в 16:57

Суд в Австрии вынес приговор экс-полковнику за шпионаж в пользу России

RT на русскомвчера в 15:35

Австрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону

Вести.Ruвчера в 15:51

Отставной полковник австрийской армии получил три года по делу о шпионаже в пользу России

Эхо Москвывчера в 18:05

В Австрии суд приговорил отставного полковника к трем годам за шпионаж в пользу России

ТАССвчера в 17:04

В Австрии возобновили дело военного, обвиненного в шпионаже в пользу России

REGNUMвчера в 05:31
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Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

Таганский суд Москвы поместил под домашний арест актера Михаила Ефремова в рамках дела о смертельной аварии в Москве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 14:36
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Политика

Песков отверг занижение в России статистики по коронавирусу

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за всё время в России выявили 485 253 случая заражения новым коронавирусом.
REGNUM вчера в 19:47
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Эксперты рассказали, как определить реальный пробег при покупке подержанного авто.
Letnews.ru вчера в 01:25
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Армия и оружие

Летчик-испытатель рассказал о перспективном вооружении для МиГ-35

На новейшем российском истребителе МиГ-35 прошли испытания почти все типы имеющихся вооружений, однако есть образцы, которые еще не готовы к применению в полетах.
Известия 01:02
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Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
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Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Если 8 июня, в первый день после двухмесячного перерыва, сторона обвинения подробно рассказывала о телефонных переговорах руководителей самопровозглашенной ДНР, утверждая, что те использовали «защищенные средства связи, которые нельзя приобрести в свободной продаже», то на этот раз обсуждалась ракета, при помощи которой и был, как предполагается, сбит самолет.
Коммерсантъ вчера в 14:30
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Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
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Общество

Осужденный за госизмену экс-сотрудник ГРУ раскрыл детали своего ареста

Письма в Швецию и Белоруссию Экс-сотрудник Главного разведывательного управления Геннадий Кравцов, отбывший шестилетний срок по делу о госизмене (ст. 275 УК), в первой после освобождения беседе с корреспондентом РБК рассказал об обстоятельствах своего преследования.
РБК 01:00
Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM вчера в 08:07
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Происшествия

Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова

Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
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Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
Общество

Конституционный суд предписал проводить митинги только в гайд-парках

Конституционный суд предписал проводить митинги только в специально отведенных для этого местах — в гайд-парках.
Новая газета вчера в 14:11
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Политика

Патрушев назвал координаторов деструктивной деятельности в России

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что координаторами деструктивной деятельности в России являются Госдеп США и ведущие американские неправительственные организации.
RT на русском 00:36
Происшествия

В Воронеже полицейский сбил трёх пешеходов

RT на русском вчера в 16:29
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ 08 июня в 23:25
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Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
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Космос

NASA: Доставлять космонавтов на МКС России придется на кораблях SpaceX

Для доставки космонавтов на орбиту Россия будет вынуждена использовать корабли SpaceX.
Росбалт 07 июня в 01:29
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Культура

Шао Кан в трусах – стало известно, как выглядит знаменитый персонаж Mortal Kombat 11 без брони

В сети нашли своеобразное изображение Императора Внешнего мира. Шао Кан хорошо известен поклонникам серии Mortal Kombat.
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

Газета Metro 08 июня в 09:31
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Футбол

Гендиректор «Зенита» ответил на критику владельца «Спартака»

Исполком Российского футбольного союза (РФС) ранее установил, что хозяином матча между "Зенитом" и "Спартаком" будет именно питерская команда.
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Армия и оружие

В России создадут глобальную сеть из подводных, надводных и воздушных беспилотников

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" прорабатывает создание глобальной сети из подводных и надводных автономных необитаемых аппаратов, а также беспилотных летательных аппаратов для широкомасштабных научных исследований.
ТАСС 01:09
Общество

В США похоронили Джорджа Флойда

Газета.Ru вчера в 16:51
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Здоровье

В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией

Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.
REGNUM 08 июня в 05:21
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Общество

В Китае решили главную проблему Tesla

Lenta.ru вчера в 08:16
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Общество

В России предложили платить работникам 150 рублей в час

В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
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Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл снова собираются переезжать

Принц Гарри считает, что именно здесь лучше всего и быстрее справились с пандемией COVID-19, и массовых беспорядков там нет.
RuNews24.ru вчера в 02:57
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Экономика

Госдума обсудит отсрочку по долгам для бизнеса и пенсионеров

Госдума на заседании в среду рассмотрит в первом чтении законопроект "Единой России" об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия

Девушки в бикини прокатились по центру Екатеринбурга в бассейне

Компания молодых людей устроила флешмоб в Екатеринбурге, прокатившись по центру города в бассейне, наполненном водой, сообщает портал E1.ru.
РИА Новости вчера в 23:44
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Экономика

Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью

Запрет импорта в госзаказе пока ограничат одной отраслью Инициативы по расширению протекционизма в госзаказе, набравшие популярность на фоне «коронавирусного» спада в экономике, пока свелись к точечной поддержке импортозамещения лишь в электронной промышленности.
Коммерсантъ вчера в 18:32
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Шоу-бизнес

Вышел последний выпуск телешоу с Юлией Норкиной

Очередной выпуск телешоу «Пусть говорят» вышел после безвременной смерти ведущей Юлии Норкиной.
Суть событий вчера в 00:34
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