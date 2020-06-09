Политика
Вести.RuАвстрийскому полковнику дали три года как российскому шпиону
Земельный суд Зальцбурга приговорил 71-летнего отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России. Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал представитель суда Петер Эггер.
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Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за "шпионаж" в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер.РИА Новостивчера в 15:22
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Отставной полковник австрийской армии получил три года по делу о шпионаже в пользу России
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