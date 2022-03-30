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Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти сделают все, чтобы обеспечить газом домохозяйства и предприятия Австрии.
РИА Новости
Австрийские власти при этом отмечают, что поставки газа из России в настоящее время идут без изменений.
ТАСС
Глава Министерства экономики ФРГ сообщил о подготовке к возможной остановке подачи газа из России из-за отказа оплачивать газ в рублях.
Коммерсантъ
Президент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести газовые платежи в рубли.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из РФ
Коммерсантъ10:55
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа
РИА Новости10:10
В Австрии задействовали этап раннего предупреждения о снабжении газом из России
ТАСС10:27
Телеканал Puls24: Австрия активирует раннее предупреждение ЧС на случай прекращения поставок газа
ПРАЙМ10:24
Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из РФ
Профиль10:16
Австрия активирует раннее предупреждение ЧС на случай прекращения поставок газа из России
Газета.Ru10:39
Австрия активировала режим предупреждения ЧС из-за российского газа
ИА Красная Весна10:47

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