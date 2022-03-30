РИА НовостиАвстрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газаКанцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти сделают все, чтобы обеспечить газом домохозяйства и предприятия Австрии.РИА НовостиАвстрийские власти при этом отмечают, что поставки газа из России в настоящее время идут без изменений.ТАССГлава Министерства экономики ФРГ сообщил о подготовке к возможной остановке подачи газа из России из-за отказа оплачивать газ в рублях.КоммерсантъПрезидент России Владимир Путин поручил до 31 марта перевести газовые платежи в рубли.КоммерсантъЧитать далееСвернутьИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаГазета.RuПрофильПодробнее о событииАвстрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из РФКоммерсантъ10:55Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газаРИА Новости10:10В Австрии задействовали этап раннего предупреждения о снабжении газом из РоссииТАСС10:27Телеканал Puls24: Австрия активирует раннее предупреждение ЧС на случай прекращения поставок газаПРАЙМ10:24Австрия активирует режим раннего предупреждения ЧС на случай прекращения поставок газа из РФПрофиль10:16Австрия активирует раннее предупреждение ЧС на случай прекращения поставок газа из РоссииГазета.Ru10:39Австрия активировала режим предупреждения ЧС из-за российского газаИА Красная Весна10:47Показать ещёОценить50Поделиться