МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата
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МИД Австрии подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.В источнике
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