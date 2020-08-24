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РИА Новости
РИА Новости

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

МИД Австрии подтвердил РИА Новости сообщения о высылке российского дипломата, пояснив, что его поведение противоречит Венской конвенции о дипломатических отношениях.В источнике
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РБК

Австрия объявила о высылке российского дипломата

РБК04:49
Интерфакс

Российское посольство пообещало зеркальную реакцию на высылку дипломата из Австрии

Интерфакс04:38
Известия

В Кремле прокомментировали высылку Австрией российского дипломата

Известия05:53
Коммерсантъ

Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа

Коммерсантъ03:45
РИА Новости

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

РИА Новости06:01
RT на русском

Посольство в Австрии возмущено высылкой российского дипломата

RT на русском04:28
ТАСС

В Кремле заявили, что РФ так или иначе ответит на высылку из Австрии российского дипломата

ТАСС05:47

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
РБК03:30
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В Казани женщину укусил скорпион из купленного винограда

Жительницу Казани госпитализировали после укуса скорпиона, оказавшегося в купленном винограде, сообщает в воскресенье, 23 августа, ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Татарстана.
Известия18:00
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СККШ-586 на форуме Армия-2020

"Мытищинский машиностроительный завод", входящий в состав Группы компаний "Калашников", на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" представит опытный образец специального корпусного колёсного шасси СККШ-586, предназначенного для монтажа специального оборудования.
ANNA-Newsвчера в 02:43
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