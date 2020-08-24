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РБК
РБК

Австрия объявила о высылке российского дипломата

Власти Австрии объявили российского дипломата «персоной нон грата», сообщает газета Kronen Zeitung. Он должен покинуть страну до 1 сентября.В источнике
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РИА Новости

Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа

РИА Новости03:50
РБК

Австрия объявила о высылке российского дипломата

РБК03:24
Интерфакс

Австрия впервые объявит персона нон-грата российского дипломата

Интерфакс03:43
Газета.Ru

Австрия высылает из страны российского дипломата

Газета.Ru03:32
RT на русском

Посольство в Австрии возмущено высылкой российского дипломата

RT на русском04:28
Коммерсантъ

Австрия высылает российского дипломата из-за шпионажа

Коммерсантъ03:45
ТАСС

Посольство РФ в Австрии возмущено решением Вены выслать российского дипломата

ТАСС04:15

ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию

В Татарстане сотрудники ФСБ задержали участника террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), который занимался ее финансированием, вербовал и переправлял граждан России и СНГ в Сирию.
ФСБ перекрыла канал вербовки боевиков ИГ в Сирию
РБК03:30
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Спартак — Локомотив 2:1

Нападающий московского «Спартака» Эсекьель Понсе получил повреждение в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Локомотивом».
RT на русскомвчера в 13:31
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В Госдуме оценили появление Лукашенко с автоматом в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко своим появлением с автоматом в руках хотел показать готовность бороться за страну против организаторов «оранжевых революций», выразил мнение первый зампред комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Взгляд.рувчера в 15:36
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Минприроды одобрило создание заповедника на горе Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров направил Минприроды России обращение о возможности создания особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения на территории шихана Куштау, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу министерства.
Газета.Ru03:15
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Закон об индивидуальных тарифах ОСАГО вступил в силу в России

В понедельник вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, благодаря которым страховые компании теперь могут вводить и учитывать дополнительные личностные факторы при определении тарифа для каждого водителя.
РИА Новости22:29
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Признанный виновным в убийстве 9-летней девочки в Саратове осужден на пожизненный срок

Суд в Саратове признал Михаила Туватина виновным в убийстве и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 9-летней девочки и приговорил его к пожизненному заключению.
ТАСС04:26

Москва и Анкара подписали контракт на поставку второй партии С-400

Россия заключила контракт с Турцией на поставку второй партии зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщил гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев на форуме «Армия-2020», передает «РИА Новости».
Ведомостивчера в 07:29
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