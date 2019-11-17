Сборная Австрии одержала победу над национальной командой Северной Македонии в матче квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года. Встреча, прошедшая в Вене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

Австрия обыграла Северную Македонию и вышла на Евро-2020

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