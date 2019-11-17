Футбол
REGNUMАвстрия одолела Македонию и вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эрнст Хаппель»
Давид Алаба
|7′
|13′
Александар Трайковски
Влатко Стояновски
|46′
Mario Mladenovski
Джоко Зайков
Штефан Лаймер
|48′
|62′
Кристиан Тошевски
Даниэль Аврамовски
Валентино Лазаро
Кристофер Триммель
|79′
Конрад Лаймер
Штефан Ильзанкер
|90′
Давид Алаба
Михаэль Грегорич
|90′+2′
|90′+3′
Влатко Стояновски
Австрия
Расстановка 4‑5‑1
1
Шлагер
21
Лаймер
3
Драгович
4
Хинтереггер
2
Ульмер
17
Триммель
14
Баумгартлингер
9
Забитцер
6
Ильзанкер
11
Грегорич
7
Арнаутович
1
Димитриевски
13
Ристовски
3
Зайков
14
Велкоски
11
Аврамовски
7
Костадинов
17
Барди
20
Спировски
4
Ристевски
18
Стояновски
21
Элмаз
Македония
Расстановка 3‑5‑2
Противостояние завершилось со счетом 2:1. Австрия одержала 6-ю победу в группе G, набрала 19 очков, укрепилась на второй позиции и обеспечила себе выход на Евро-2020. Северная Македония с 11-ю баллами расположилась на 5-м месте.
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Польша обыграла Израиль, Австрия справилась с Македонией и вышла на Евро-2020
LiveSport.ruвчера в 16:39
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