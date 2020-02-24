Общество

RT на русскомRT на русскомАвстрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
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Австрия отменила железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

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Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку

В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
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Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
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По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
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«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве

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Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
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Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.
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Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути

Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики.
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Роспотребнадзор дал советы по выбору пирожных и тортов

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В главном бою турнира WTKF, проходящем в Беларуси Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родризеса в дебюте второго раунда.
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Объем инвестиций в Казахстане планируют увеличить до 30% от ВВП

Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане планируют довести до 30% от валового внутреннего продукта (ВВП).
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Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу

Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.
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