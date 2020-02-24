Общество
RT на русскомАвстрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
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Футбол
«Спартак» разгромил «Пахтакор» в товарищеском матче в Москве
Общество
В Венеции закрыли карнавал из-за коронавируса
Венецианский карнавал завершают на два дня раньше положенного срока, вечером 23 февраля, из-за вспышки коронавируса в Италии.
Культура
Михаил Гуцериев стал одним из самых результативных авторов 2019 года
В прошлом году на стихи поэта было выпущено 24 сингла, которые, как сообщает музыкальный портал TOPHIT, прозвучали в эфирах радиостанций России, стран СНГ и дальнего зарубежья почти 4 млн раз.
Единоборства
Уайлдер о Фьюри: Оправданий нет, победил сильнейший
Американский боксер Деонтей Уайлдер рассказал об ощущениях после боя, в котором проиграл британцу Тайсону Фьюри и потерял титул чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Общество
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону
Центробанк Швеции начал тестировать электронную крону. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Армия и оружие
Издание Daily Express рассказало про уязвимость британского флота перед ВМФ РФ
Британские журналисты обратили внимание на то, что военное ведомство Великобритании столкнулось с финансовыми трудностями, ранее премьер-министр страны Борис Джонсон приказал своим министрам сократить расходы на 5 %. Урезание бюджета коснется и министерства обороны, в связи с чем на несколько лет будет задержано введение в эксплуатацию пяти новых фрегатов Type 26.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Политика
Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
Российский президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у стен Кремля в День защитника Отечества.
Общество
Bloomberg объяснил аномальную теплую зиму в России
По данным местных метеорологов, если аномальная ситуация продлится до конца февраля, то нынешняя зима станет самой теплой в Соединенных Штатах за последний 141 год.
Футбол
«Тинькофф Банк» и РПЛ окончательно договорились о спонсорстве
"Тинькофф Банк" договорился с Российской Премьер-Лигой о спонсорстве.
Армия и оружие
SANA: Сирийские ПВО отражают ракетный удар по Дамаску
Силы ПВО Сирии отражают очередную ракетную атаку на Дамаск.
Экономика
Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%
Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд, сообщил в письме (.pdf) инвесторам глава компании Уоррен Баффетт.
Биатлон
Норицын прокомментировал увольнение из сборной России
Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын высказался об отставке из национальной команды.
Экономика
В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина
Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.
Культура
52-летний Филипп Киркоров вошёл в состав жюри шоу «Маска»
Космос
Астрономы впервые нашли кислород за пределами Млечного пути
Сотрудники Шанхайской астрономической обсерватории впервые обнаружили кислород за пределами нашей галактики.
Единоборства
Харитонов эффектно нокаутировал Родригеса во втором раунде
В главном бою турнира WTKF, проходящем в Беларуси Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родризеса в дебюте второго раунда.
Гаджеты
Samsung открывает предзаказы на новые смартфоны Galaxy S20
Происшествия
В Челябинске в массовой драке убили подростка
Драка началась в ночь на 22 февраля около противотуберкулезного диспансера. В результате 17-летний юноша получил удар ножом в сердце.
Экономика
Объем инвестиций в Казахстане планируют увеличить до 30% от ВВП
Объем инвестиций в основной капитал в Казахстане планируют довести до 30% от валового внутреннего продукта (ВВП).
Здоровье
Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу
Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.
Политика
Пушков: Заявления Трампа — пример слов в отсутствие действий
«В отсутствии действий слова мало что значат», — отметил сенатор, подчернув, что сделанные президентом США заявления — лучший тому пример.
Общество
В Москве запустили праздничный салют в честь Дня защитника Отечества
В небо Москвы в честь Дня защитника Отечества был запущен праздничный салют из 10 тыс. фейерверков.
Авто
LADA Granta получила мощный мотор и подорожала
Как сообщает ресурс NJCAR.RU, со ссылкой на "Российскую газету", для выпуска автомобиля с модернизированным силовым агрегатом предприятие осуществляет "переоборудование" уже готовых машин Lada Granta с мотором на 1,6 литра и 106 л.с. Примечательно, что различий в облике версий 1.8L и 1.6L нет никаких.