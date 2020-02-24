Общество
РИА НовостиПоезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса
Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
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Общество
Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном
Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Общество
В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%
Шоу-бизнес
Ольга Орлова подтвердила новый роман
Певица и телеведущая Ольга Орлова в последнее время активно намекает, что больше не одинока.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
Футбол
«Атлетико» победил «Вильярреал»
«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Политика
Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля
Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
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Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона
Российский боец ММА Сергей Харитонов завоевал титул чемпиона WTKF, нокаутировав во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса.
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Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса
Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
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Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти
Политика
Названы страхи россиян в случае ухода Путина
Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
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Петербургские пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам
С 1 января 2020 года некоторые петербургские пенсионеры начнут получать дополнительные деньги из городского бюджета.
Футбол
Арсенал — Эвертон 3:2
В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате
Политика
Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке
Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Спорт
Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»
Музыка
Шнуров не станет менять слова песни про выборы
Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Наука
Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть
В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.
Музыка
Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»
Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
Армия и оружие
СМИ: армия Сирии вернула под контроль два селения в провинции Идлиб
Сирийская армия после освобождения Мааррет-эн-Нуумана вернула под контроль 5 февраля стратегический город Саракиб, который расположен к востоку от провинциального центра Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия.
Здоровье
Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу
Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.
Общество
Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы
Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
Общество
Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом
Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет, определяющий меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
Армия и оружие
Киев подтвердил потерю наблюдательного пункта в Донбассе
Украинские силовики покинули наблюдательный пункт в Луганской области из-за обстрелов, однако позиции сохранены, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Общество
Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов
Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.
Политика
Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины к России
Решение арбитражного трибунала в Гааге по делу "Украина против России" является лишь промежуточным.