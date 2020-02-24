Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.

Поезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

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