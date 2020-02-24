Общество

РИА НовостиРИА НовостиПоезда между Австрией и Италией отменили из-за коронавируса

Движение поездов между Австрией и Италией прекращено из-за ситуации с коронавирусом, сообщил представитель Австрийских федеральных железных дорог Роберт Лехнер.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Австрия сняла запрет на железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Lenta.ru19:51

Австрия дала разрешение на движение поездов из Италии

RT на русском18:44

Австрия разрешила проезд поездов из Италии после проверки на коронавирус

РБК18:38

Австрия отменила запрет железнодорожного сообщения с Италией

Газета.Ru19:06

Запрет на движение поездов между Австрией и Италией снят

РИА Новости19:44

Коронавирус у пассажирок поезда Италия - Австрия не подтвержден

Московский Комсомолец18:22

Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией

ТАСС18:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7080 источников, обновлено в 20:09, Ашберн
Армия и оружие

Израиль нанес удары по объектам палестинских исламистов в Газе

ТАСС 15:49
Общество

Турция из-за коронавируса закрыла границу с Ираном

Власти Турции решили в качестве меры предосторожности против распространения коронавируса закрыть границу с Ираном, где зафиксировано 43 случая заражений, из которых восемь – со смертельным исходом.
Политика Сегодня 09:04
Общество

В Китае из-за коронавируса продажи авто рухнули на 92%

RuNews24.ru 21 февраля в 23:40
Шоу-бизнес

Ольга Орлова подтвердила новый роман

Певица и телеведущая Ольга Орлова в последнее время активно намекает, что больше не одинока.
Bimru.ru 04:17
Политика

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Российский сенатор Алексей Пушков критично отнесся к высказыванию американского президента Дональда Трампа, который заявил, что России и Украине следует помириться.
Экономика сегодня 19:20
Футбол

«Атлетико» победил «Вильярреал»

«Атлетико» дома одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в матче 25-го тура чемпионата Испании.
Спорт-Экспресс 16:50
Политика

Депутат Рады поздравил жителей Украины с 23 февраля

Поздравление депутата Рады Ильи Кивы с Днем защитника Отечества вызвало неоднозначную реакцию среди подписчиков парламентария в фейсбуке.
РИА Новости 09:34
Единоборства

Боец ММА Харитонов нокаутировал Родригеса и завоевал титул чемпиона

Российский боец ММА Сергей Харитонов завоевал титул чемпиона WTKF, нокаутировав во втором раунде бразильца Фернандо Родригеса.
Российская газета 17:42
Общество

Армани закрыл показ на Неделе моды в Милане из-за коронавируса

Итальянский дизайнер Джорджо Армани проведет закрытый показ на Неделе моды в Милане в воскресенье.
BFM.ru 05:50
Гаджеты

Xiaomi запатентовала собственную SIM-карту с картой памяти

Astera вчера в 16:17
Политика

Названы страхи россиян в случае ухода Путина

Эксперты назвали главные страхи граждан России в случае ухода Владимира Путина с поста президента страны.
9111.ru 21 февраля в 04:06
Экономика

Петербургские пенсионеры получат прибавку к ежемесячным выплатам

С 1 января 2020 года некоторые петербургские пенсионеры начнут получать дополнительные деньги из городского бюджета.
Newia.ru 21 февраля в 03:04
Футбол

Арсенал — Эвертон 3:2

В рамках 27-го тура английской Премьер-лиги «Арсенал» на своем поле одолел «Эвертон» — 3:2. «Ириски» открыли счет уже на 1-й минуте, когда Доминик Калверт-Льюин воспользовался ошибкой Давида Луиса и в падении отправил мяч в ворота Бернда Лено.
LiveSport.ru 13:26
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Кино

Фильм «Лед 2» собрал более 1 млрд рублей в прокате

Газета.Ru 18:50
Армия и оружие

Путин рассказал об оснащении армии и флота новейшим вооружением

RT на русском 13:43
Политика

Трамп поздравил Сандерса, а Шиффа заподозрил в утечке

Американский лидер Дональд Трамп поздравил сенатора Берни Сандерса с победой на праймериз Демократической партии в Неваде.
Вести.Ru 11:05
Спорт

Без толку толкали. Большунов «разорвал» норвежцев на «Ски Туре»

Inc-news.ru 15:33
Музыка

Шнуров не станет менять слова песни про выборы

Сергей Шнуров получил партбилет Партии Роста 20 февраля.
Piter.tv вчера в 13:34
Наука

Исследование: через полвека треть животных и растений может исчезнуть

В случае, если температура будет продолжать расти, уже через 50 лет может не стать трети животного и растительного мира.
Mockva.ru 20 февраля в 19:58
Музыка

Стал известен представитель Украины на «Евровидении-2020»

Украинская группа Go-A выиграла национальный отбор на "Евровидение-2020" и теперь представит страну на конкурсе, который пройдет в голландском Роттердаме в грядущем мае.
Газета.Ru 02:13
Армия и оружие

СМИ: армия Сирии вернула под контроль два селения в провинции Идлиб

Сирийская армия после освобождения Мааррет-эн-Нуумана вернула под контроль 5 февраля стратегический город Саракиб, который расположен к востоку от провинциального центра Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия.
ТАСС 15:53
Общество

В Москве проходит шествие КПРФ и «Левого фронта» в честь 23 февраля

Коммерсантъ 05:22
Здоровье

Министры здравоохранения стран ЕС проведут встречу по коронавирусу

Новая встреча, в которой примут участие несколько министров здравоохранения Евросоюза, возможно, состоится на следующей неделе.
РИА Новости 15:29
Общество

Климатолог спрогнозировал в России умеренное лето после теплой зимы

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории, климатолог Андрей Киселев заявил, что россиянам не следует ожидать аномально жаркого или холодного лета в 2020 году.
VSE42.RU 01:03
Общество

Власти Италии приняли декрет по борьбе с коронавирусом

Совет министров Италии на экстренном заседании принял декрет, определяющий меры борьбы со вспышкой коронавируса на севере страны, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте.
RT на русском вчера в 18:11
Армия и оружие

Киев подтвердил потерю наблюдательного пункта в Донбассе

Украинские силовики покинули наблюдательный пункт в Луганской области из-за обстрелов, однако позиции сохранены, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Взгляд.ру 12:58
Общество

Россия и Белоруссия готовят соглашение о перевозке ядерных материалов

Белоруссия и РФ готовят соглашение по перевозке ядерных материалов Белорусской АЭС, его планируется подписать в нынешнем году, сообщил замглавы белорусского минэнерго Михаил Михадюк.
РИА Новости 13:50
Политика

Адвокат оценила решение суда в Гааге по претензиям Украины к России

Решение арбитражного трибунала в Гааге по делу "Украина против России" является лишь промежуточным.
Газета.Ru вчера в 11:32
Происшествия

Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия 10:06
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное