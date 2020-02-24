Общество
RT на русскомАвстрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
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Происшествия
На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка
Армия и оружие
Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Политика
Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.
Армия и оружие
Израиль сообщил об ударах по «Исламскому джихаду» в Палестине и Сирии
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила в понедельник о нанесении ударов по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и к югу от сирийской столицы в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства из палестинского приморского анклава.
Общество
1788 человек заразились коронавирусом за пределами материкового Китая
Как пишет газета South China Morning Post, за пределами материкового Китая в мире коронавирусом нового типа заразились уже 1788 человек.
Армия и оружие
Первый реактивный истребитель был сбит 75 лет назад Иваном Кожедубом
Немецкий реактивный истребитель Ме-262 был впервые сбит 75 лет назад в небе над Германией советским асом Иваном Никитовичем Кожедубом, сообщает 24 февраля Российская газета.
Политика
Помощница главы МВД Ирина Волк получила звание генерал-майора полиции
Представителю МВД, 43-летней помощнице министра, полковнику Ирине Волк присвоено звание генерал-майора полиции.
Общество
Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург
МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Экономика
Российские аптеки взялись за цены на лекарства
В 2019 году аптеки взялись за цены на лекарства и начали повышать надбавки из-за снижения спроса на медицинские препараты на российском рынке.
Происшествия
Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
Экономика
Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть
Мировой рынок нефти в первом квартале 2020 года не сможет преодолеть давления новостей о снижении спроса со стороны Китая на фоне вспышки коронавируса, заявил РИА Новости менеджер по работе с клиентами Saxo Bank Эдгар Куплаис.
Футбол
«Барселона» предложила контракт Лаутаро Мартинесу
Руководство каталонской «Барселоны» предложило трудовое соглашение нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу, об этом информирует в «Твиттере» журналист Николо Скира.
Политика
Американского посла в РФ включили в «черный список» Трампа
В США составили подробные списки правительственных чиновников, которые не слишком лояльно относятся к президенту страны Дональду Трампу.
Экономика
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики
Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
Общество
Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая
Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса
Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
Армия и оружие
Обнародованы характеристики российской САУ «Коалиция-СВ»
Общество
Все заводы Toyota в Китае возобновили работу
Завод японской автомобилестроительной компании в Чэнду начал работать в штатном режиме 24 февраля, таким образом все четыре производства корпорации открылись после приостановки из-за проблем, связанных с распространением коронавируса.
Происшествия
Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка
Хоккей
Ковальчук перешел в «Вашингтон» к Овечкину
Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
Общество
Росстат назвал число самостоятельно занимающихся спортом россиян
В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.
Политика
Премьер-министр Малайзии подал в отставку
Премьер-министр Малайзии Малайзии Махатхир Мохамад подал 24 февраля в отставку, сообщается в заявлении администрации главы правительства.
Политика
Трамп прибывает с первым визитом в Индию
Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Футбол
«Манчестер Сити» одолел «Лестер» и закрепился на втором месте в АПЛ
Футбол
Кавани забил 200-й гол за «ПСЖ»
Общество
Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»
Биатлон
В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича
Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.