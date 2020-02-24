Общество

RT на русскомRT на русскомАвстрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
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Австрия вновь открыла железнодорожное сообщение с Италией

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Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией

ТАССвчера в 18:11
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На Камчатке в аварии со снегоходом погибла журналистка

Газета.Ru 22 февраля в 23:59
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Украинские военные заявили об атаке у линии соприкосновения в Донбассе

Lenta.ru 22 февраля в 06:10
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Lenta.ru 22 февраля в 13:32
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Метель и шквальный ветер надвигаются на Петербург

МЧС Петербурга и 47-го региона предупреждает местных жителей, что в понедельник, 24 февраля, на город и районы области надвигается шквальный ветер и метель.
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Российские аптеки взялись за цены на лекарства

В 2019 году аптеки взялись за цены на лекарства и начали повышать надбавки из-за снижения спроса на медицинские препараты на российском рынке.
Lenta.ru 21 февраля в 02:07
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Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане

Известия вчера в 10:06
Экономика

Эксперт рассказал, как вспышка коронавируса повлияет на цены на нефть

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Руководство каталонской «Барселоны» предложило трудовое соглашение нападающему миланского «Интера» Лаутаро Мартинесу, об этом информирует в «Твиттере» журналист Николо Скира.
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В США составили подробные списки правительственных чиновников, которые не слишком лояльно относятся к президенту страны Дональду Трампу.
Аргументы недели 02:07
Экономика

В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на развитие экономики

Влияние эпидемии коронавируса на экономику Китая будет краткосрочным и не скажется на общем экономическом состоянии в долгосрочной перспективе, заявил на пресс-конференции партийный секретарь Госкомитета по развитию и реформам КНР Цун Лян.
РИА Новости вчера в 22:36
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Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.
RT на русском 00:56
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Турция закрыла границу с Ираном из-за распространения коронавируса

Власти Турции приняли решение закрыть границу с Ираном в связи с ростом в исламской республике числа заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 08:16
Армия и оружие

Обнародованы характеристики российской САУ «Коалиция-СВ»

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Найдена пропавшая в Мексике 15-летняя россиянка

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Нынешний сезон для Ковальчука складывается весьма противоречиво: в "Кингз" места себе он так и не нашел, а вот в "Монреале" с первых же дней стал своим (в 22-х матчах, проведенных за неполные два месяца, россиянин забросил 6 шайб, отдал 7 передач и набрал "+6" полезности).
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В пресс-службе Росстата уточнили RT, что эта статистика включает россиян, которые занимаются спортом дома, во дворе, в парковых и рекреационных зонах.
RT на русском вчера в 23:01
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Премьер-министр Малайзии подал в отставку

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Общество

На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды

Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
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«Манчестер Сити» одолел «Лестер» и закрепился на втором месте в АПЛ

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Сын Порошенко поднялся на сцену к российскому рэперу под крики «русские в Лондоне»

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В Италии завели уголовное дело на Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал, что на Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича было заведено уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 11:20
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