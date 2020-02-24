На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.

Австрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

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