Общество

RT на русскомRT на русскомАвстрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус

На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
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Австрия сняла запрет на железнодорожное сообщение с Италией из-за коронавируса

Lenta.ruвчера в 19:51

Австрия вновь открыла железнодорожное сообщение с Италией

News.ruвчера в 20:31

Коронавирус у пассажирок поезда Италия - Австрия не подтвержден

Московский Комсомолецвчера в 18:22

Австрия отменила запрет железнодорожного сообщения с Италией

Газета.Ruвчера в 19:06

Австрия дала разрешение на движение поездов из Италии

RT на русскомвчера в 18:44

Запрет на движение поездов между Австрией и Италией снят

РИА Новостивчера в 19:44

Австрия возобновила железнодорожное сообщение с Италией

ТАССвчера в 18:11
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Происшествия

МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
РИА Новости вчера в 12:43
Биатлон

На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
BFM.ru вчера в 12:09
Политика

Трампу посоветовали уволить посла США в России

Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
Взгляд.ру 00:35
Происшествия

Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки

Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
РИА Новости 22 февраля в 18:07
Общество

В Совфеде объяснили изменение размера пенсии

Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
РБК вчера в 21:53
Общество

Онищенко призвал запретить татуировки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
РИА Новости вчера в 18:22
Общество

Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ

Коммерсантъ 22 февраля в 16:26
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
RT на русском вчера в 01:20
Общество

В Китае власти шести провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса

Шесть провинций Китайской Народной Республики сегодня, 24 февраля, понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 00:01
Происшествия

В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек

Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
ТАСС вчера в 22:25
Хоккей

«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Газета.Ru вчера в 18:18
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой назвал ее с Бенджамином Баттоном

Отношения Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова много лет не давали покоя журналистам и всем завистникам.
StarHit.ru вчера в 18:30
Авто

Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»

Новинка, позиционируемая как «гиперкар 21-го века», станет одним из самых быстрых автомобилей в мире.
Автоновости дня 21 февраля в 07:36
Биатлон

Васильев: Елисеев может публично оскорбить тренера сборной России

Поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает вопросы, в присутствии людей он может оскорбить тренера сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
РИА Новости 00:04
Политика

США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе

Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
РИА Новости 22 февраля в 15:58
Хоккей

Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»

Газета.Ru вчера в 21:41
Гаджеты

AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro

AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).
3DNews вчера в 13:02
Армия и оружие

Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии

Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
РИА Новости вчера в 06:54
Происшествия

Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка

Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
REGNUM 22 февраля в 12:22
Общество

На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая

Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Известия вчера в 21:04
Общество

Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне

Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
ФАН вчера в 22:03
Армия и оружие

ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки

Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
РИА Новости 22 февраля в 00:07
Футбол

Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины

РИА Новости вчера в 12:34
Футбол

Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

RT на русском вчера в 10:11
Наука

Ученые обнаружили череп крошечного динозавра

Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.
РЕН ТВ 22 февраля в 21:36
Шоу-бизнес

Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат

В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Журналистская правда вчера в 04:50
Политика

В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа

Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Известия вчера в 22:35
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ 22 февраля в 19:57
Шоу-бизнес

Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом

17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
ФАН 22 февраля в 17:58
Армия и оружие

США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.
Известия вчера в 20:36
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