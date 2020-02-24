Общество
RT на русскомАвстрия остановила поезд из Италии из-за подозрения на коронавирус
На границе с Австрией остановили следовавший из Италии поезд из-за двух пассажиров, у которых подозревают коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МВД Австрии Карла Нехаммера.
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Происшествия
МЧС не обнаружило радиоактивную плитку у станции «Ростокино» в Москве
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщили, что проверят информацию о радиоактивной плитке у платформы "Северянин" в Москве.
Биатлон
На Логинова и Касперовича завели уголовное дело в Италии
Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил в своем телеграм-канале, что на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в Италии завели уголовное дело.
Политика
Трампу посоветовали уволить посла США в России
Американский посол в Москве Джон Салливан вошел в поданный президенту США Дональду Трампу перечень сотрудников Госдепартамента, нелояльных главе государства и рекомендованных к увольнению, сообщает информационный портал Axios со ссылкой на источники.
Происшествия
Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
Общество
В Совфеде объяснили изменение размера пенсии
Член Совета Федерации Елена Бибикова в интервью «Парламентской газете» заявила о том, что размер пенсии в России может изменяться исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал в интервью радиостанции "Говорит Москва" об опасности татуировок.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись в РФ
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
Общество
В Китае власти шести провинций понизили уровень ЧС из-за коронавируса
Шесть провинций Китайской Народной Республики сегодня, 24 февраля, понизили наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, объявленный ранее из-за коронавирусной инфекции.
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек
Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Шоу-бизнес
Муж Леры Кудрявцевой назвал ее с Бенджамином Баттоном
Отношения Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова много лет не давали покоя журналистам и всем завистникам.
Авто
Американцы выпустили «гиперкар 21-го века»
Новинка, позиционируемая как «гиперкар 21-го века», станет одним из самых быстрых автомобилей в мире.
Биатлон
Васильев: Елисеев может публично оскорбить тренера сборной России
Поведение биатлониста Матвея Елисеева вызывает вопросы, в присутствии людей он может оскорбить тренера сборной России, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.
Политика
США обвинили Россию в распространении фейков о коронавирусе
Агентство Франс Пресс сообщило со ссылкой на источники, что Госдеп считает, что в социальных сетях существует большое количество якобы связанных с Россией аккаунтов, ведущих координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе.
Хоккей
Ковальчук перешел из «Монреаля» в «Вашингтон»
Гаджеты
AMD выпустила свежий драйвер 20.Q1.1 для Radeon Pro
AMD выпустила как версии драйвера Radeon Pro Software for Enterprise 20.Q1.1 для 64-битных Windows 7, 10, Server 2016 и Server 2019, так и для Linux (RHEL 8.1 / CentOS 8.1, RHEL 7.7 / CentOS 7.7, Ubuntu 18.04.2 и SLED/SLES 15.1).
Армия и оружие
Песков заявил о невыполнении Турцией сочинских соглашений по Сирии
Как подчеркнул пресс-секретарь российского президента, в документах, которые подписали Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно Турция должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии.
Происшествия
Мурманского подростка подозревают в попытке убийства ребенка
Правоохранительные органы задержали 15-летнего подростка по подозрению в попытке убийства.
Общество
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Общество
Рэпер Face и похожий на сына Порошенко парень произвели фурор на концерте в Лондоне
Человек, похожий на сына экс-президента Украины Петра Порошенко Михаила вышел на сцену во время концерта рэпера Face в Великобритании под крики «русские в Лондоне».
Армия и оружие
ЛНР заявила о двух обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки
Украинские силовики два раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Футбол
Футболисты «Шахтера» победили «Десну» в матче чемпионата Украины
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Наука
Ученые обнаружили череп крошечного динозавра
Работники Государственного музея естествознания Штутгарта обнаружили в одном из карьеров города Фельберг череп миниатюрного динозавра.
Шоу-бизнес
Лев Лещенко объяснил, когда уместно использовать мат
В интервью изданию «Говорит Москва» Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал тему употребления нецензурной лексики.
Политика
В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Шоу-бизнес
Юная дочь Климовой блеснула на балу со своим бойфрендом
17-летняя дочь актрисы Екатерины Климовой Елизавета блеснула на Ломоносовском балу в роскошном вечернем платье со своим бойфрендом.
Армия и оружие
США объяснили заход эсминца Ross в Черное море
Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС.