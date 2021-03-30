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Взгляд.ру

Австрия решила закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V»

Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.В источнике

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Австрийская врачебная палата поддержала закупку «Спутника V»

Взгляд.ру14:52

Австрийская врачебная палата порекомендовала закупить вакцину «Спутник V»

РИА Новости13:45

Медицинская и торговая ассоциации Австрии поддерживают закупку «Спутника V»

Российская газета14:19

Палата экономики Австрии поддерживает инициативу о закупке «Спутника V» у России

ТАСС13:21

Канцлер Австрии заявил о планах купить у России 1 млн доз «Спутника V»

РБК07:50

Канцлер Австрии прокомментировал ситуацию с вакциной «Спутник V»

RT на русском07:19

Австрия задумалась о закупке миллиона доз «Спутника V»

Интерфакс06:30
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