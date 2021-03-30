Взгляд.руАвстрия решила закупить 1 млн доз вакцины «Спутник V»Австрия планирует в апреле закупить у России 1 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц.В источникеВидеоФотоИнтересное видеоПервый каналДума ТВPiter.tvМИР 24Моя Москва.онлайнУральский рабочийДума ТВLife.ruВести.RuРБКТелеканал 360°НТВМоя Москва.онлайнРБКДума ТВВести ВоронежДума ТВМой БрянскПолитическая ЭкспертизаРИА НовостиПодробнее о событииАвстрийская врачебная палата поддержала закупку «Спутника V»Взгляд.ру14:52Австрийская врачебная палата порекомендовала закупить вакцину «Спутник V»РИА Новости13:45Медицинская и торговая ассоциации Австрии поддерживают закупку «Спутника V»Российская газета14:19Палата экономики Австрии поддерживает инициативу о закупке «Спутника V» у РоссииТАСС13:21Канцлер Австрии заявил о планах купить у России 1 млн доз «Спутника V»РБК07:50Канцлер Австрии прокомментировал ситуацию с вакциной «Спутник V»RT на русском07:19Австрия задумалась о закупке миллиона доз «Спутника V»Интерфакс06:30Показать ещёОценить455КомментироватьПоделиться