Футбол
Спорт-ЭкспрессАвстрия победила Македонию и вышла на Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Эрнст Хаппель»
Давид Алаба
|7′
|13′
Александар Трайковски
Влатко Стояновски
|46′
Mario Mladenovski
Джоко Зайков
Штефан Лаймер
|48′
|62′
Кристиан Тошевски
Даниэль Аврамовски
Валентино Лазаро
Кристофер Триммель
|79′
Конрад Лаймер
Штефан Ильзанкер
|90′
Давид Алаба
Михаэль Грегорич
|90′+2′
|90′+3′
Влатко Стояновски
Австрия
Расстановка 4‑5‑1
1
Шлагер
21
Лаймер
3
Драгович
4
Хинтереггер
2
Ульмер
17
Триммель
14
Баумгартлингер
9
Забитцер
6
Ильзанкер
11
Грегорич
7
Арнаутович
1
Димитриевски
13
Ристовски
3
Зайков
14
Велкоски
11
Аврамовски
7
Костадинов
17
Барди
20
Спировски
4
Ристевски
18
Стояновски
21
Элмаз
Македония
Расстановка 3‑5‑2
Сборная Австрии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 победила команду Македонии (2:0) и вышла в основную стадию турнира. Голы на счету Давида Алабы и Штефана Лаймера. В параллельной встрече сборная Польши на выезде победила Израиль — 2:1.
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