Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессАвстрия победила Македонию и вышла на Евро-2020

Австрия — Македония
2 – 1
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Эрнст Хаппель»
Давид Алаба
7′
13′
Александар Трайковски
Влатко Стояновски
46′
Mario Mladenovski
Джоко Зайков
Штефан Лаймер
48′
62′
Кристиан Тошевски
Даниэль Аврамовски
Валентино Лазаро
Кристофер Триммель
79′
Конрад Лаймер
Штефан Ильзанкер
90′
Давид Алаба
Михаэль Грегорич
90′+2′
90′+3′
Влатко Стояновски
Сборная Австрии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 победила команду Македонии (2:0) и вышла в основную стадию турнира. Голы на счету Давида Алабы и Штефана Лаймера. В параллельной встрече сборная Польши на выезде победила Израиль — 2:1.
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