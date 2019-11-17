Сборная Австрии в домашнем матче отборочного турнира Евро-2020 победила команду Македонии (2:0) и вышла в основную стадию турнира. Голы на счету Давида Алабы и Штефана Лаймера. В параллельной встрече сборная Польши на выезде победила Израиль — 2:1.

Австрия победила Македонию и вышла на Евро-2020

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