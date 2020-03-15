Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиАвстрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

Австрия запретит въезд гражданам России, Украины, Нидерландов и Великобритании из-за коронавируса, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц. Он также сообщил, что со вторника рестораны по всей стране будут полностью закрыты.
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Австрия запретит въезд гражданам России и еще трех стран

Известия05:45

Курц объявил о запрете въезда в Австрию из России из-за COVID-19

RT на русском05:37

Австрия закрывает въезд из России и ряда других стран из-за коронавируса

Интерфакс05:30

На фоне коронавируса Австрия запретит въезд из России, Украины, Нидерландов и Британии

Коммерсантъ05:28

Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

РИА Новости05:20

Австрия приостановит авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией

ТАСС05:08

Австрия отменит авиасообщение с Россией из-за коронавируса

РБК05:30
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Руни рассказал о совместном походе с Роналду в Макдональдс

Помню, как однажды перед игрой мы зашли в МакДональдс, он хотел Биг Мак. Тогда Роналду пытался набрать вес, он был очень худым.
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«Динамо Киев» – «Десна»: кто выиграет матч?

В воскресенье 15 марта в чемпионате Украины киевское «Динамо» сыграет с «Десной» - мы оценили состояние команд и составили прогноз.
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Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Финансы

Банки начали повышать ставки по ипотеке

Банки начали повышать ставки по ипотечным кредитам на фоне ослабления курса рубля и снижения цен на нефть.
РИА Новости вчера в 08:51
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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В куске янтаря обнаружили череп самого маленького динозавра в истории

В древнем янтаре из Северной Мьянмы обнаружили череп самого крошечного динозавра из всех известных науке.
МИР 24 12 марта в 03:12
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о беде, в которую попал Джиган

Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова «пролила свет» на ситуацию, в которую попал ее супруг.
Слово и Дело вчера в 01:53
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В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о провокациях боевиков против патруля в Идлибе

Маршрут первого совместного российско-турецкого патруля в Идлибе сократили из-за провокаций бандформирований, сообщили в Минобороны России.
РИА Новости 05:33
Армия и оружие

Российские военные привезли продукты для детей из школы города Камышлы

РИА Новости вчера в 22:06
Здоровье

В Нижегородской области введены особые меры в связи с коронавирусом

Согласно указу, гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где были случаи заражения коронавирусом, нужно сообщать о своем прибытии в Россию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.
Ньюс-НН вчера в 03:46
Здоровье

За сутки коронавирусом в Китае заразились 20 человек

Число жертв коронавируса нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 10, количество заразившихся возросло на 20, еще 1370 человек вылечены и выписаны из больниц.
ТАСС вчера в 20:47
Общество

Трое россиян заразились коронавирусом на территории России

По данным Роспотребнадзора, три случая заражения коронавирусом, выявленных в России, связаны с контактами с ранее заболевшими и не являются завозными.
RT на русском 05:16
Политика

Украинские журналисты пожаловались на поведение Порошенко

Журналисты украинского издания «Страна.ua» пожаловались на поведение экс-президента Украины Петра Порошенко, который накануне вернулся в страну после посещения Испании.
Известия 03:47
Общество

Казахстан закрывает границу с Россией из-за коронавируса

С полуночи 16 марта Республика Казахстан приостанавливает пропуск российских граждан по внутренним паспортам.
Волжский.ру 03:07
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН 05:26
Здоровье

В Москве закрыли на карантин школу из-за девочки с коронавирусом

Сообщается, что в течение 2 и 3 марта девочка посещала уроки, с 4 марта находилась дома, а с 10 марта ее класс был закрыт на карантин в связи с сезонным гриппом и ОРВИ.
Московский Комсомолец 13 марта в 10:20
Шоу-бизнес

Кержаков прокомментировал участие Тюльпановой в «Холостяке»

Напоминаем, что холостяком в новом сезоне стал Антон Криворотов.
Gazeta.SPb вчера в 18:32
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru 01:37
Общество

Собянин опроверг слухи о занижении числа зараженных COVID-19 в Москве

Власти Москвы не скрывают информацию по числу зараженных коронавирусом COVID-19 и заинтересованы в предоставлении максимально полной информации, чтобы не допустить распространения инфекции, заявил мэр столицы Сергей Собянин в программе "Неделя в городе" на "России 1" (ВГТРК).
Интерфакс 02:10
Финансы

Банк России прогнозирует ускорение инфляции

«Инфляция с низкого уровня последних месяцев будет возвращаться к цели Банка России быстрее, чем прогнозировалось ранее», — сообщила пресс-служба Центробанка.
Городовой 13 марта в 07:20
Музыка

Танцор из клипа Little Big восхитил иностранных блогеров и СМИ

Танцор Дмитрий Красилов из Алтая, который снялся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и зарубежные СМИ.
РИА Новости вчера в 20:46
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в России Мелиты Вуйнович, высокое число смертей в Италии от нового вируса связано с тем, что было сложно своевременно распознать эпидемию, пишет ТАСС.
Страна Советов on-line 05:30
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Армия и оружие

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Lenta.ru вчера в 10:47
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Роспотребнадзор объяснил сходства и различия коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 и грипп являются респираторными заболеваниями, но между этими двумя вирусами и тем, как они распространяются, есть важные различия, сообщил Роспотребнадзор.
Коммерсантъ 00:00
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
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Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

REGNUM вчера в 12:46
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Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»

Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Live24 13 марта в 05:29
Игры

В Terminator: Resistance добавили русскую локализацию

Если отсутствие русской локализации сдерживало вас от того, чтобы поиграть в неплохой польский боевик Terminator: Resistence, то у нас хорошая новость.
Городской портал Новый Нижний 06:00
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года и с 7 января 2020 года по настоящее время. Ранее занимал пост министра иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
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