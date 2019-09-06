Футбол

Sport24.ruSport24.ruАвстрия разгромила Латвию, Словения обыграла Польшу в отборе Евро-2020

Сегодня состоялись три матча в группе G отборочного раунда к чемпионату Европы — 2020. Австрия на своем поле уничтожила Латвию, отправив в сетку ворот соперника шесть безответных мячей. Дубль на свой счет записал нападающий Марко Арнаутович.
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