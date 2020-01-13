Политика
REGNUMАвстрия выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»
Санкции США против проекта газопровода «Северный поток — 2» являются неприемлемыми, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью газете Die Presse.
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с чего всё началось
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг подверг критике санкции, которые США ввели в отношении трубопровода "Северный поток — 2". Об этом он сказал в интервью газете Die Presse.Газета.Ruвчера в 23:19
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В МИД Австрии назвали неприемлемыми санкции США против Nord Stream 2
Комсомольская правдавчера в 23:54
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