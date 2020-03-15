Коронавирус

Вестник КавказаВестник КавказаАвстрия запретила въезд для граждан России и Украины

Еще одной страной, закрывшей транспортное сообщение с Россией, стала Австрия – австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил сегодня, что в целях защиты от распространения пандемии коронавируса штамма Covid-19, будет запрещен въезд для россиян, а также граждан Украины, Нидерландов и Великобритании.
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Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года и с 7 января 2020 года по настоящее время. Ранее занимал пост министра иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
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