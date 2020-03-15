Еще одной страной, закрывшей транспортное сообщение с Россией, стала Австрия – австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил сегодня, что в целях защиты от распространения пандемии коронавируса штамма Covid-19, будет запрещен въезд для россиян, а также граждан Украины, Нидерландов и Великобритании.

Австрия запретила въезд для граждан России и Украины

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