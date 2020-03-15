Коронавирус
Вестник КавказаАвстрия запретила въезд для граждан России и Украины
Еще одной страной, закрывшей транспортное сообщение с Россией, стала Австрия – австрийский канцлер Себастьян Курц сообщил сегодня, что в целях защиты от распространения пандемии коронавируса штамма Covid-19, будет запрещен въезд для россиян, а также граждан Украины, Нидерландов и Великобритании.
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Космос
Ученые назвали ТОП-10 самых нелепых научных мифов
Ученые составили ТОП-10 самых нелепых научных мифов, которые ранее выдавали за проверенные факты.
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Общество
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Минпросвещения рекомендовало школам перейти на удаленное обучение при необходимости.
Общество
«Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в 13 европейских городов
Авиакомпания «Аэрофлот» временно приостанавливает полеты в ряд европейских городов, включая Франкфурт, Прагу и Осло, говорится на сайте перевозчика.
Шоу-бизнес
Лицо Любови Успенской распухло из-за филлеров
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Общество
В Подмосковье у гражданина Венесуэлы выявили коронавирус
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Происшествия
Военный вертолёт произвёл случайный выстрел в Чите
Во время обслуживания на земле 23-миллиметровой авиационной пушки, установленной на вертолёте Ми-8, произошёл один непроизвольный выстрел за пределы безопасной зоны аэродрома.
Футбол
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Космос
SpaceX отменила пуск Falcon 9 со спутниками Starlink
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Экономика
Эксперт: Валютный рынок полностью восстановится через 6-18 месяцев
Специалист считает реакцию российских властей «сдержанной»: Министерство финансов прекратило закупку средств в резервы, Центробанк принял решение об упреждающей продаже валюты.
Армия и оружие
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Афганистан если где и мелькал, то только в газетных сообщениях о международном положении, да и в выступлениях лекторов, доводивших до трудовых и учебных коллективов нужную политинформацию.
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Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Музыка
Танцор из клипа Little Big покорил иностранных блогеров и СМИ
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, восхитил иностранных блогеров и СМИ.
Здоровье
Вирусолог назвал, для кого коронавирус может быть смертельно опасен
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Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Происшествия
В Москве на улице обстреляли девушек
Двух девушек обстреляли на юго-востоке столицы. Инцидент произошел на Краснодарской улице возле дома 57.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Армия и оружие
Россия и Турция начали совместное патрулирование на трассе в Идлибе
Военные России и Турции начали первое совместное патрулирование трассы в Идлибе.
Общество
Торговые сети России начали заранее запасаться продуктами
Российские торговые сети заранее начали создавать резервные запасы продуктов, из-за чего ожидать закрытия каких-либо магазинов на фоне распространения коронавируса не стоит.
Общество
Трое россиян заразились коронавирусом на территории РФ
За последние сутки в России зафиксировали 14 случаев заражения коронавирусом.
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Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУСК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Канцлер Австрии признал коронавирус «серьезнейшим вызовом»
«Серьезнейшим вызовом со времен Второй мировой войны» назвал канцлер Австрии Себастьян Курц эпидемию коронавируса и призвал «закрыть республику на аварийный режим» 15 марта в интервью телеканалу ORF TV.
Происшествия
Школьница растерзала брата и написала его кровью послание матери
В германском Детмольде 15-летняя школьница зарезала своего трехлетнего сводного брата, после чего написала его кровью на стене послание для матери, которой не было дома.
Политика
Терешкова заявила, что ее благодарят за «сохранение Путина»
Депутат Госдумы и первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова сообщила, что к ней поступают письма с благодарностями за "сохранение Путина".
Гаджеты
Стало известно, когда начнутся продажи OLED-телевизоров LG 2020
Линейка LG OLED BX поступит в продажу в апреле текущего года. Самой доступной моделью в линейке станет 55-дюймовая панель за 2500 долларов.
Общество
В ВОЗ предупредили об опасности наличных денег из-за коронавируса
Наличные деньги могут быть каналом передачи коронавируса, используя их, следует соблюдать меры предосторожности, наиболее безопасным способом оплаты являются бесконтактные платежи, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Здоровье
Петербургские врачи назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Ранее врачи назвали способ защиты от коронавируса без лекарств.