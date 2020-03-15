Коронавирус

Вести.RuВести.RuАвстрия запретит въезд из России и ряда других стран

Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом на заседании Национального совета Австрии в воскресенье сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.
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Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

РИА Новости05:20

Курц объявил о запрете въезда в Австрию из России из-за COVID-19

RT на русском05:37

Австрия отменит авиасообщение с Россией из-за коронавируса

РБК05:30

На фоне коронавируса Австрия запретит въезд из России, Украины, Нидерландов и Британии

Коммерсантъ05:28

Австрия запретит въезд гражданам России и еще трех стран

Известия05:45

Австрия приостановит авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией

ТАСС05:08

Австрия закрывает въезд из России и ряда других стран из-за коронавируса

Интерфакс05:30
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество

Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику

Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Lenta.ru 07:59
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63

Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
Известия 09:15
Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»

Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
OAnews вчера в 12:20
Транспорт

РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами

На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.
РИА Новости 09:16
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета 00:38
Футбол

В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ

Российская газета 08:54
Армия и оружие

Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе

Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
РБК 06:16
Здоровье

Названы тяжелые последствия коронавируса

РИА Новости вчера в 00:01
Происшествия

Падение медработника с крыши московской больницы назвали вбросом

Информация о падении медработника с крыши московской больницы в Коммунарке не соответствуют действительности.
Lenta.ru 07:33
Музыка

В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение

В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
RT на русском 07:12
Происшествия

Во Владивостоке школьница избила девочку, попросив снять это на камеру

РИА Новости 02:27
Авто

Great Wall продемонстрировала самый бюджетный пикап Pao

Китайский автогигант Great Wall презентовал самую недорогую модификацию популярного пикапа линейки Pao.
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Происшествия

Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку

Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Lenta.ru 08:48
Наука

Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей

Ученые из Калифорнийского университета (США) пришли к выводу, что популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен негативно влияет на вывод других лекарств из печени и может вредить мужской половой функции.
МедиаПоток 13 марта в 09:27
Общество

Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам

Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Интерфакс 13 марта в 08:33
Общество

Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом

Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Российская газета 07:28
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Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса

RuNews24.ru 08:30
Общество

В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

Один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, его состояние оценивается как удовлетворительное.
RT на русском 08:03
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Культура

Казарновская оценила вокальные данные звезд российского шоу-бизнеса

ФАН 05:26
Общество

В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение

На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
REGNUM вчера в 06:09
Общество

Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть

На сегодняшний день число зараженных в мире достигло 131 851 человека, при этом выздоровело за все время эпидемии 68 500 человек, а умерло 4948 заболевших.
Readovka.ru 13 марта в 11:13
Общество

СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса

Руководство СПбГУ начинает постепенно переводить студентов на дистанционную форму обучения из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19).
News.ru 08:34
Наука

Обнаружены новые молекулы, которые образуют прямую связь между кишечным микробиомом и функцией мозга

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из Университета Глазго (University of Glasgow) описали новые молекулы, которые образуют прямую связь между микробиомом кишечника и мозгом, что приводит к ингибированию функции клеток мозга.
Medical Insider вчера в 12:29
Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Общество

Илон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса

Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках.
Взгляд.ру 07:17
Армия и оружие

National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
РИА Новости 04:18
Шоу-бизнес

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото

Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Аргументы недели 13 марта в 09:25
Общество

В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса

Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
РБК 09:24
Экономика

Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство

Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.
РИА Новости 01:00
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года и с 7 января 2020 года по настоящее время. Ранее занимал пост министра иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
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