Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом на заседании Национального совета Австрии в воскресенье сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.

Австрия запретит въезд из России и ряда других стран

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