Коронавирус
Вести.RuАвстрия запретит въезд из России и ряда других стран
Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом на заседании Национального совета Австрии в воскресенье сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить134
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 09:31, Ашберн
Общество
Обессиленного Яценюка в медицинской маске привезли в киевскую клинику
Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка в обессиленном состоянии, в медицинской маске на лице, доставили в киевскую клинику «Борис».
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России возросло до 63
Число людей, которые заразились новым коронавирусом COVID-19 в России, достигло 63.
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»
Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
Транспорт
РЖД разъяснили ситуацию с отмененными поездами
На сайте РЖД уточняется, что поезда между Калининградом и другими российскими городами, которые проходят через территорию Литвы, после 15 марта продолжат курсировать, но не будут делать остановок на территории республики.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Футбол
В матче без зрителей «Сочи» победил «Краснодар» в РПЛ
Армия и оружие
Минобороны сообщило о провокациях боевиков во время патруля в Идлибе
Из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции боевиками с использованием «живых щитов» из женщин и детей, протяженность маршрута совместного патруля России и Турции в Идлибе была сокращена.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Происшествия
Падение медработника с крыши московской больницы назвали вбросом
Информация о падении медработника с крыши московской больницы в Коммунарке не соответствуют действительности.
Музыка
В сети призвали взять танцора из клипа Little Big на Евровидение
В сети появилась петиция с призывом отправить в качестве танцора на Евровидение-2020 от России Дмитрия Красилова, снявшегося в клипе Little Big на песню Uno.
Авто
Great Wall продемонстрировала самый бюджетный пикап Pao
Китайский автогигант Great Wall презентовал самую недорогую модификацию популярного пикапа линейки Pao.
Происшествия
Вертолет Минобороны случайно атаковал российскую многоэтажку
Вертолет Ми-35М Министерства обороны России случайно дал залп по жилому дому в Чите. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.
Наука
Ибупрофен влияет на ферменты печени у мышей
Ученые из Калифорнийского университета (США) пришли к выводу, что популярный болеутоляющий и жаропонижающий препарат ибупрофен негативно влияет на вывод других лекарств из печени и может вредить мужской половой функции.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Общество
Мишустин поручил доложить о предложениях в связи с коронавирусом
Первый вице-премьер Андрей Белоусов и вице-премьер Татьяна Голикова 16 марта на совещании у председателя правительства доложат о предложениях для включения в план первоочередных мероприятий, направленных на устойчивое развитие экономики и социальной стабильности и требующих оперативного принятия.
Кино
Съемки нового «Бэтмена» остановили из-за коронавируса
Общество
В Пензе госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус
Один человек госпитализирован в Пензе с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией COVID-19, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России выросло на треть
На сегодняшний день число зараженных в мире достигло 131 851 человека, при этом выздоровело за все время эпидемии 68 500 человек, а умерло 4948 заболевших.
Общество
СПбГУ переводит студентов на дистанционное обучение из-за коронавируса
Руководство СПбГУ начинает постепенно переводить студентов на дистанционную форму обучения из-за распространения коронавируса нового типа (COVID-19).
Наука
Обнаружены новые молекулы, которые образуют прямую связь между кишечным микробиомом и функцией мозга
В новом исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые из Университета Глазго (University of Glasgow) описали новые молекулы, которые образуют прямую связь между микробиомом кишечника и мозгом, что приводит к ингибированию функции клеток мозга.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
Илон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса
Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках.
Армия и оружие
National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показывают пляжные фото
Пляжные фото появились как в Instagram 31-летней Татьяны, так и в Instagram 74-летнего Петросяна.У дамы - день рождения, возлюбленной Петросяна исполнился 31 год.
Общество
В России вырос спрос на крупы и консервы на фоне коронавируса
Сети продуктовых магазинов и сервисы доставки продуктов зафиксировали рост спроса на товары, в том числе на крупы и консервы, на фоне новостей о росте числа зараженных коронавирусом в России.
Экономика
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Fitch свое оптимистичное предсказание связывало с открытием рынка земли, как бы призывая Украину побыстрее устроить распродажу последнего серьезного государственного актива, а также с продолжением осуществления реформ, которые настолько "успешно" проводятся последние шесть лет, что государство уже не поворачивается язык называть даже развивающимся.