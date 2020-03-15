Коронавирус

Вести.RuВести.RuАвстрия запретит въезд из России и ряда других стран

Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом на заседании Национального совета Австрии в воскресенье сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.
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Австрия запретит въезд гражданам России и еще трех стран

Известия05:45

Австрия закрывает въезд из России и ряда других стран из-за коронавируса

Интерфакс05:30

Австрия отменит авиасообщение с Россией из-за коронавируса

РБК05:30

На фоне коронавируса Австрия запретит въезд из России, Украины, Нидерландов и Британии

Коммерсантъ05:28

Австрия запретит въезд гражданам России и Украины из-за коронавируса

РИА Новости05:20

Австрия приостановит авиасообщение с Россией, Украиной, Нидерландами и Великобританией

ТАСС05:08

Курц объявил о запрете въезда в Австрию из России из-за COVID-19

RT на русском05:37
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Общество

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК вчера в 14:06
Армия и оружие

ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии

Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
РИА Новости 07:12
Армия и оружие

Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии

Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
РИА Новости 05:45
Политика

Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу

Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу.
News.ru 06:48
Общество

В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны

Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
REGNUM 05:30
Спорт

СМИ: УЕФА может провести «Финалы четырех» в ЛЧ и ЛЕ

УЕФА в нынешнем сезоне может провести "Финалы четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за паузы в турнирах в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает As.
РИА Новости 06:43
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru 06:04
Футбол

Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершен досрочно

Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
РИА Новости 07:09
Происшествия

Падение медработника с крыши московской больницы назвали вбросом

Информация о падении медработника с крыши московской больницы в Коммунарке не соответствуют действительности.
Lenta.ru 07:33
Происшествия

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области

Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Известия 03:06
Технологии

В WhatsApp появилась функция удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.
ФАН 00:13
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия 13 марта в 23:06
Общество

Верующих попросили не приходить на пасхальные службы в Ватикане

Торжественные пасхальные службы пройдут в Ватикане без прихожан в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в префектуре папского дома.
Взгляд.ру 07:33
Общество

В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
REGNUM 06:04
Общество

Илон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса

Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках.
Взгляд.ру 07:17
Политика

Посольство России в Киеве обстреляли из ракетницы

Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, сообщили СМИ.
Взгляд.ру вчера в 19:52
Происшествия

В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной

Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
ТАСС вчера в 04:00
Общество

Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта

Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Коммерсантъ 01:39
Армия и оружие

National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США

Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
РИА Новости 04:18
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс вчера в 07:57
Общество

Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще

Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Известия 07:21
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
ToDay News Ufa 04:34
Общество

Молдавия закрывает границы из-за коронавируса

Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 07:30
Авто

В Австралии альтернативой Lamborghini назван Lada 4x4 Niva

На рынок Австралии до 1992 года поставлялись Lada 4x4 и Lada Samara 2108, однако из-за закрытия представительства компании "Автоэкспорт" поставки прекратились.
Тарантас Ньюс 12 марта в 11:43
Политика

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой

Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Екатеринбург-ТВ 12 марта в 07:30
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости 13 марта в 10:31
Экономика

Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство

Международное рейтинговое агентство Fitch в марте спрогнозировало ускорение роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020-м.
РИА Новости 01:00
Здоровье

Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ

Страна Советов on-line 05:30
Авто

АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross

Версия LADA Largus Cross после обновления получит новый защитный обвес, который будет изготовлен из глянцевого пластика.
Тарантас Ньюс 04:41
Авто

Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды

Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.
SpeedMe вчера в 02:09
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Себастьян Курц
Австрийский политик
Австрийский политический и государственный деятель. Федеральный канцлер Австрии с 18 декабря 2017 года по 27 мая 2019 года и с 7 января 2020 года по настоящее время. Ранее занимал пост министра иностранных дел Австрии. Председатель Австрийской народной партии с 2017 года.
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