Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом на заседании Национального совета Австрии в воскресенье сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.

Австрия запретит въезд из России и ряда других стран

Армия и оружие Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Технологии В WhatsApp появилась функция удаления сообщений В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.

Общество Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.

Общество Молдавия закрывает границы из-за коронавируса Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".

Авто В Австралии альтернативой Lamborghini назван Lada 4x4 Niva На рынок Австралии до 1992 года поставлялись Lada 4x4 и Lada Samara 2108, однако из-за закрытия представительства компании "Автоэкспорт" поставки прекратились.

Экономика Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство Международное рейтинговое агентство Fitch в марте спрогнозировало ускорение роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020-м.

Авто АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross Версия LADA Largus Cross после обновления получит новый защитный обвес, который будет изготовлен из глянцевого пластика.