Коронавирус
Вести.RuАвстрия запретит въезд из России и ряда других стран
Австрия запретит въезд туристов из Великобритании, Нидерландов, Украины и России в рамках борьбы с распространением коронавируса COVID-19. Об этом на заседании Национального совета Австрии в воскресенье сообщил канцлер Австрии Себастьян Курц, пишет ТАСС.
Читать в источнике
Оценить124
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 08:01, Ашберн
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных при ударе в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара нанесла удары по аэродрому Митига, ликвидировав нескольких турецких военных.
Армия и оружие
Турции дали время на нейтрализацию террористов на трассе М4 в Сирии
Турции после провокаций бандформирований во время совместного патрулирования в Идлибе предоставлено дополнительное время для нейтрализации террористов и обеспечения безопасности патрулирования трассы М4 в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.
Политика
Ростуризм назвал страны с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу
Федеральное агентство по туризму рекомендует россиянам отказаться от поездок в страны, где зафиксирована неблагоприятная обстановка по коронавирусу.
Общество
В России выявлены три случая заражения коронавирусом внутри страны
Москва, 15 марта 2020, 12:30 — REGNUM Три случая заражения коронавирусом, выявленные за последние сутки в России, не являются завозными.
Спорт
СМИ: УЕФА может провести «Финалы четырех» в ЛЧ и ЛЕ
УЕФА в нынешнем сезоне может провести "Финалы четырех" в Лиге чемпионов и Лиге Европы из-за паузы в турнирах в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает As.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Футбол
Матч «молодежек» «Тамбова» и «Крыльев Советов» завершен досрочно
Матч 22-го тура молодежного первенства России по футболу "Тамбов" - "Крылья Советов" был завершен досрочно из-за четырех красных карточек, показанных полевым игрокам самарского клуба.
Происшествия
Падение медработника с крыши московской больницы назвали вбросом
Информация о падении медработника с крыши московской больницы в Коммунарке не соответствуют действительности.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом в Свердловской области
Три человека погибли, один пострадал в результате ДТП с участием автобуса и нескольких машин на трассе в Свердловской области.
Технологии
В WhatsApp появилась функция удаления сообщений
В мессенджере WhatsApp стала доступна функция удаления сообщений во всех чатах. Нововведение появилось после очередного обновления сервиса.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
Верующих попросили не приходить на пасхальные службы в Ватикане
Торжественные пасхальные службы пройдут в Ватикане без прихожан в связи со вспышкой коронавируса, сообщили в префектуре папского дома.
Общество
В Казахстане объявлен режим чрезвычайного положения из-за коронавируса
Нур-Султан, 15 марта 2020, 13:04 — REGNUM Режим чрезвычайного положения в связи с угрозой коронавируса ввёл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Общество
Илон Маск потерял за неделю 5,5 млрд долларов из-за коронавируса
Основатель SpaceX и компании Tesla Илон Маск, назвавший глупостью панику из-за коронавируса, потерял за минувшую неделю около 5,5 млрд долларов из-за нестабильности на рынках.
Политика
Посольство России в Киеве обстреляли из ракетницы
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, сообщили СМИ.
Происшествия
В Россию вернулись свыше 20 человек, летевших с инфицированной коронавирусом женщиной
Более 20 россиян, которые 12 марта прилетели в Нур-Султан из Москвы вместе с инфицированной коронавирусом гражданкой Казахстана, вернулись в Россию.
Общество
Гидрометцентр не прогнозирует потепления в Москве до конца марта
Гидрометцентр ожидает в Москве похолодание в течение второй половины марта.
Армия и оружие
National Interest назвал Су-35 реальной угрозой для истребителей США
Американский журнал National Interest назвал российский истребитель Су-35 реальной угрозой для американских самолетов.
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Общество
Российский шеф-повар оспорил слова украинца об идеальном борще
Шеф-повар из России Сергей Малаховский не согласился с мнением украинского коллеги Антона Самойлова о том, каким должен быть идеальный борщ.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Общество
Молдавия закрывает границы из-за коронавируса
Премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил о закрытии границ для иностранцев с 17 марта из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Авто
В Австралии альтернативой Lamborghini назван Lada 4x4 Niva
На рынок Австралии до 1992 года поставлялись Lada 4x4 и Lada Samara 2108, однако из-за закрытия представительства компании "Автоэкспорт" поставки прекратились.
Политика
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой
Свердловчане собирают подписи за переименование улицы Терешковой Жители Артемовского возмутились после поправок, «обнуляющих» срок Владимира Путина.
Здоровье
В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка
Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Экономика
Феноменальный рост: Украина посрамила международное агентство
Международное рейтинговое агентство Fitch в марте спрогнозировало ускорение роста украинской экономики с 3,2% в 2019 году до 3,5% в 2020-м.
Здоровье
Высокую смертность от коронавируса в Италии объяснили специалисты ВОЗ
Авто
АвтоВАЗ готовит обновленную Lada Largus Cross
Версия LADA Largus Cross после обновления получит новый защитный обвес, который будет изготовлен из глянцевого пластика.
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Как сообщает издаие «За Рулем», любая силовая установка требует периодического «прожига», то есть езды на высокой скорости с повышенными оборотами.