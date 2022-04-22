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«АвтоВАЗ» будет продан концерном Renault российской компании

Концерн Renault задумал продать «АвтоВАЗ» — в мае компания собирается перевести большую часть иностранных менеджеров из Тольятти в Москву.
Lenta.ru
Долю французской Renault в "Автовазе" может выкупить один из китайских автоконцернов, сообщил ТАСС источник в госструктурах. "Рассматривается один из китайских автоконцернов", - сказал он.
ТАСС
В числе потенциальных претендентов на покупку называется дочернее подразделение "Ростеха", а также структуры Минпромторга.
Газета.Ru
Доля Renault в совместном предприятии «Лада Авто Холдинг», владеющем АвтоВАЗом, составляет 67,6%. Другие 32,4% находятся в собственности Ростеха.
ФАН

Подробнее о событии

Источник: долю Renault в «Автовазе» может выкупить один из китайских автоконцернов
ТАСС14:59
Источник: концерн Renault принял решение продать «АвтоВАЗ»
Газета.Ru12:03
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