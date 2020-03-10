"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.

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«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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