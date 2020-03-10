Экономика
Известия«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля
«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.ТАСС04:08
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«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля
Rambler News Service03:36
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