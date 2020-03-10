Экономика

ИзвестияИзвестия«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть. Об этом во вторник, 10 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
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«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

Ведомости06:19

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36

«АвтоВАЗ» может изменить цены на машины из-за ослабления рубля

РИА Новости04:09

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАСС04:08

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

РБК05:17

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36
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