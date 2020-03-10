Экономика

ДвижокДвижокАвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля

Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта. На 10 марта курс евро, по данным Мосбиржи, составляет 81,71 рубля, курс доллара равен 72,03 рубля.
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с чего всё началось

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.
ТАСС04:08

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«АвтоВАЗ» может изменить цены на машины из-за ослабления рубля

РИА Новости04:09

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

РБК05:17

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

Ведомости06:19

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАСС04:08

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36
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В Новой Москве построят мобильную инфекционную больницу, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
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«Сибирь» обыграла «Автомобилист» на выезде в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ (2:1).
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Стартовала условно-бесплатная королевская битва Call of Duty: Warzone

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Банк России сделает регуляторные послабления компаниям, работающим в отраслях, которые может затронуть распространение коронавируса COVID-19, сообщил регулятор.
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Две дочери американской актрисы Анджелины Джоли перенесли хирургические операции.
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Регионы России вводят особый режим из-за коронавируса

Регионы Российской Федерации вводят особый режим в связи коронавирусной инфекцией.
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В Москве из-за коронавируса с сегодняшнего дня отменены все спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек.
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Исмаилов рассказал о совете Кадырова перед боем с Емельяненко

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Формула-1 объявила о контракте с крупнейшей нефтяной компанией мира

В Формуле-1 объявили о подписании долгосрочного контракта с крупнейшей нефтегазовой компанией мира Saudi Aramco, сообщает официальный сайт серии.
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Стали известны составы «Лейпцига» и «Тоттенхэма» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
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