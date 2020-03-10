Экономика
ДвижокАвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля
Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта. На 10 марта курс евро, по данным Мосбиржи, составляет 81,71 рубля, курс доллара равен 72,03 рубля.
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"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.ТАСС04:08
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«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля
Rambler News Service03:36
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