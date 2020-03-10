Экономика

ДвижокДвижокАвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля

Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта. На 10 марта курс евро, по данным Мосбиржи, составляет 81,71 рубля, курс доллара равен 72,03 рубля.
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«АвтоВАЗ» может изменить цены на машины из-за ослабления рубля

РИА Новостивчера в 04:09

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

РБКвчера в 05:17

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъвчера в 04:36

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

Ведомостивчера в 06:19

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАССвчера в 04:08

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известиявчера в 04:04

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Serviceвчера в 03:36
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Культура

Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

News.ru вчера в 11:27
Экономика

АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России

Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Коммерсантъ вчера в 19:33
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия 09 марта в 23:14
Политика

Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов

Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
РБК вчера в 23:34
Киберспорт

Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети

Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Территория новостей вчера в 06:49
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Коммерсантъ 00:26
Авто

Красноярская мэрия объяснила необходимость покупки новых иномарок

Мэрия Красноярска объяснила необходимость приобретения семи новых автомобилей, что вызвало недовольство жителей и депутатов горсовета, стопроцентным износом и небезопасностью старых.
REGNUM 01:15
Авто

Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели

Местный седан получил отличный от российского дизайн и новую моторную гамму с долгожданным дизельным двигателем.
Автоновости дня вчера в 07:17
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
В Городе N вчера в 08:35
Политика

В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию

В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Lenta.ru вчера в 16:05
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Здоровье

Коронавирус может стать хроническим заболеванием

Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Известия вчера в 18:38
Общество

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами

Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в среднем по России по итогам 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Lenta.ru 00:10
Политика

В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Коммерсантъ вчера в 15:08
Армия и оружие

Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад

ТАСС 09 марта в 17:00
Общество

Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Пятый канал вчера в 01:45
Политика

Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов

Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов, об этом 11 марта сообщает Fox News.
REGNUM 01:29
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Политика

Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле

Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
РБК вчера в 16:10
Происшествия

В Томске мужчина разбил молотком телевизоры в магазине бытовой техники

Pravda.Ru вчера в 10:53
Экономика

Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля

Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
RT на русском вчера в 22:08
Игры

Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года

Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
АБН вчера в 17:51
Политика

Трамп не приедет на День Победы в Москву

Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Вести.Ru вчера в 06:54
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова опубликовала первый пост после скандала с Джиганом

Популярная Instagram-блогерша Оксана Самойлова опубликовала первый пост в социальной сети Instagram после скандала со своим супругом, репером Джиганом.
iReactor вчера в 21:52
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области

Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
ТАСС вчера в 23:13
Хоккей

Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»

Газета.Ru вчера в 23:51
Спорт

Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира

Газета.Ru вчера в 17:32
Общество

В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом

Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
РИА Новости вчера в 19:32
Шоу-бизнес

Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына

Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Uznayvse.ru вчера в 18:26
Финансы

Определен предел роста курсов доллара и евро

Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.
Российская газета вчера в 23:00
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