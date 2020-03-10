Экономика
ДвижокАвтоВАЗ может изменить цены на автомобили из-за падения рубля
Обвал цен на нефть и падение курса рубля было зафиксировано в понедельник, 9 марта. На 10 марта курс евро, по данным Мосбиржи, составляет 81,71 рубля, курс доллара равен 72,03 рубля.
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«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля
Rambler News Serviceвчера в 03:36
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Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
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АКРА предупредило о вероятном приближении финансового кризиса в России
Рейтинговое агентство АКРА сообщило о повышенной вероятности начала финансового кризиса в России.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
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Досрочные выборы в Госдуму сорвались в последний момент из-за коммунистов
Зюганов на заседании Госдумы перед приездом президента высказался против досрочных выборов, но на коммунистов до последнего «пытались повлиять», чтобы они поддержали поправку, рассказывает близкий к администрации президента источник.
Киберспорт
Геймплей игры Call of Duty: Warzone появился в сети
Новый режим королевской битвы будет условно-бесплатным, а значит, новая игра доступна и лицам, не покупавшим ранее версию Modern Warfare Call of Duty.
Общество
В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева
Как сообщает BBC со ссылкой на расследование Transparency International и Finance Uncovered, ими оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева, а также ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида.
Авто
Красноярская мэрия объяснила необходимость покупки новых иномарок
Мэрия Красноярска объяснила необходимость приобретения семи новых автомобилей, что вызвало недовольство жителей и депутатов горсовета, стопроцентным износом и небезопасностью старых.
Авто
Hyundai Solaris после рестайлинга получит новые двигатели
Местный седан получил отличный от российского дизайн и новую моторную гамму с долгожданным дизельным двигателем.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
В сети вспомнили речь Терешковой про брежневскую конституцию
В сети вспомнили речь первой в мире женщины-космонавта, а ныне депутата Госдумы Валентины Терешковой про брежневскую конституцию.
Армия и оружие
В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»
Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
Здоровье
Коронавирус может стать хроническим заболеванием
Ученые предположили, что заболевание коронавирусом COVID-19 может переходить из активной формы в хроническую.
Общество
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами
Названы отрасли с самыми высокими зарплатами в среднем по России по итогам 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Росстата.
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Армия и оружие
Как проходила бомбардировка Токио 75 лет назад
Общество
Меган Маркл и принц Гарри простились с монаршими обязанностями
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что британцы освистали Меган Маркл и принца Гарри на благотворительном вечере в Лондоне.
Политика
Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов
Бывший вице-президент США Джо Байден лидирует на праймериз сразу в пяти из шести штатов, об этом 11 марта сообщает Fox News.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Политика
Прокурор по делу MH17 заявила о видевшем «русских солдат» свидетеле
Один из свидетелей по делу о крушении малазийского Boeing в Донбассе заявил, что видел «русских солдат» около зенитно-ракетной установки «Бук», из которой был сбит самолет.
Происшествия
В Томске мужчина разбил молотком телевизоры в магазине бытовой техники
Экономика
Эксперты назвали товары, которые подорожают из-за снижения курса рубля
Падение курса рубля может привести к повышению цен на электронику, бытовую технику, фармацевтику, одежду и обувь.
Игры
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК летом 2020 года
Разработчики официально подтвердили выход одного их лучших эксклюзивов для PlayStation 4, Horizon Zero Dawn, на персональных компьютерах.
Политика
Трамп не приедет на День Победы в Москву
Ранее приглашения приехать на 9 мая в Москву были направлены главам многих государств.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова опубликовала первый пост после скандала с Джиганом
Популярная Instagram-блогерша Оксана Самойлова опубликовала первый пост в социальной сети Instagram после скандала со своим супругом, репером Джиганом.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Ростовской области
Микроавтобус и грузовой автомобиль столкнулись в среду на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, в результате четыре человека погибли, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Хоккей
Два очка Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» одолеть «Даллас»
Спорт
Большунов досрочно выиграл общий зачет Кубка мира
Общество
В Великобритании замминистра здравоохранения заразилась коронавирусом
Замминистра здравоохранения Великобритании по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис объявила, что заразилась коронавирусом.
Шоу-бизнес
Марина Голомаздина стала мамой, но вскоре потеряла сына
Редакция uznayvse.ru хочет добавить, что Марина Голомаздина известна как создательница бренда 12STOREEZ, который она основала вместе с сестрой Ириной.
Финансы
Определен предел роста курсов доллара и евро
Опыт нескольких последних периодов слабости рубля показал: когда доллар и евро показывают новые и новые пики, они все равно выдыхаются и делают коррекции к ценам пониже.