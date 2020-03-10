Экономика

АБНАБН«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля

Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
Читать в источнике
Комментировать332
с чего всё началось

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.
ТАСС04:08

Подробнее о событии

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

Ведомости06:19

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36

«АвтоВАЗ» может изменить цены на машины из-за ослабления рубля

РИА Новости04:09

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАСС04:08

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

РБК05:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7099 источников, обновлено в 11:50, Ашберн
Гаджеты

Рейтинг смарт-часов составлен Роскачеством

Соловей.Инфо 02:23
Шоу-бизнес

В «Уральских пельменях» прокомментировали уход Михалковой

Участник юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников рассказал, что уход Юлии Михайловой связан с её планами создать семью, пишет портал «7 дней».
Аргументы и Факты вчера в 09:40
Политика

Госдума одобрила во втором чтении конституционные поправки

Государственная дума одобрила во втором чтении президентский законопроект о поправке в Основной закон РФ на пленарном заседании.
ПолитРоссия 09:35
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями

Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
НТВ 01:50
Здоровье

Выявлены новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура выявили новые симптомы вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, пишет The Straits Times.
Lenta.ru 01:08
Происшествия

Эксперты идентифицировали останки тела знакомой фигурантов дела «Сети»

Экспертиза подтвердила, что найденные под Рязанью останки тела принадлежат знакомой фигурантов дела «Сети» (признана террористической и запрещена в России) Екатерине Левченко.
РБК 11:30
Наука

Врачи рассказали о противоопухолевых свойствах витамина В12

Специалисты Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН рассказали о противоопухолевых свойствах витамина В12.
Вечерняя Москва 07:31
Энергетика

Цены на нефть растут после обвала

Цена на нефть возобновила свой рост после обвала на 30% днём ранее. Об этом говорят данные биржевых торгов.
REGNUM 01:07
Общество

Все школы Липецкой области уходят на карантин

Во всех школах Липецкой области с 11 марта вводится двухнедельный карантин из-за коронавируса.
BFM.ru 10:51
Финансы

Официальный курс евро вырос на 6 рублей

Во вторник котировки выросли на 8%. В настоящее время, по данным МосБиржи, курс рубля медленно растет.
Новый Калининград.Ru 07:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании и снеге

Резкое понижение температуры и осадки в виде снега ожидаются на европейской территории России во второй половине текущей недели, поэтому надеяться на завершение холодов в этом регионе пока преждевременно, сообщила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Rambler News Service 04:49
Политика

Трамп не приедет в Москву на День Победы

Президент США Дональд Трамп не приедет в Москву на празднование Дня Победы 9 мая.
Политика Сегодня 06:10
Энергетика

США остановили продажу нефти из резервов из-за ситуации на рынках

США отменили ранее объявленную продажу нефти из стратегических резервов, сообщила глава Минэнерго США Джесс Жимански.
Коммерсантъ 11:20
Политика

Оппозиционеры подали заявку на митинг против обнуления сроков Путина

Оппозиционеры Татьяна Усманова из «Открытой России», член Партии перемен Мария Кузнецова и глава Команды Егора Жукова Евгений Овчаров подали в мэрию заявку на проведение 21 марта акции протеста против обнуления президентских сроков, передает «Интерфакс».
Ведомости 09:52
Политика

Кива: восстановление отношений с РФ могло бы оживить экономику Украины

Восстановление отношений Украины с Россией могло бы реанимировать украинскую экономику.
REGNUM вчера в 02:18
Армия и оружие

Эрдоган заявил об уничтожении в Сирии восьми комплексов «Панцирь»

REGNUM 08:02
Хоккей

«Вашингтон» уступил «Баффало» в матче НХЛ, Овечкин оформил гол и пас

РИА Новости 00:22
Политика

Прокурор по делу MH17 рассказала о «русских солдатах» возле «Бука»

Некий анонимный "свидетель М58" неоднократно заявлял, что якобы видел "русских солдат" перед запуском ЗРК "Бук" в день крушения рейса MH17 на востоке Украины 17 июля 2014 года, заявила голландский прокурор Деди Вои-А-Цой на процессе по делу о катастрофе.
РИА Новости 10:27
Здоровье

Донской минздрав негативно оценил работу частных клиник

На отчете донского минздрава губернатор региона Василий Голубев предложил присутствующим оценить по 10-ти балльной шкале состояние здравоохранения в регионе.
Блокнот Ростов-на-Дону 09:02
Происшествия

В Тамбовской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы

РБК вчера в 15:43
Энергетика

Саудовская Аравия не сможет долго продолжать ценовую войну за нефть

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман начал войну за цены на нефть, однако победа в ней может обойтись королевству дорого, а принц не сможет долго оплачивать ее, передает Bloomberg.
Вести.Ru 10:34
Культура

Умер актер из «Ликвидации» Владимир Михайловский

Общественное телевидение России вчера в 19:38
Общество

Пуск ракеты «Протон-М» перенесен из-за «некачественных комплектующих»

Запуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками с космодрома Байконур перенесен на два месяца из-за обнаружения "некачественных комплектующих", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на генерального директор Центра Хруничева, занимающегося производством ракет, Алексея Варочко.
Газета.Ru 11:02
Политика

Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной словами «мы повторим»

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о Великой Отечественной войне словами «мы повторим».
Lenta.ru вчера в 13:56
Общество

В России появился новый способ кражи денег в интернете

Злоумышленники придумали новую схему мошенничества через брендированные сайты с опросами за вознаграждение, которая получила название «Белый кролик».
REGNUM 02:05
Общество

Израиль вводит обязательный карантин для въезжающих в страну

Двухнедельный карантин вводят власти Израиля на фоне распространения коронавируса для всех граждан, въезжающих в страну.
Красная весна вчера в 16:15
Общество

В Новой Москве появится инфекционный корпус для борьбы с коронавирусом

В Новой Москве появится мобильный комплекс инфекционной больницы из быстровозводимых конструкций для борьбы с коронавирусом.
Газета.Ru 08:21
Происшествия

В Севастополе двое мужчин сорвались с 16-метровой скалы

В Севастополе в результате падения со скалы в районе мыса Фиолент погиб неизвестный мужчина, второй человек получил множественные травмы.
Российская газета 04:40
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк оценила шансы на выздоровление артистки

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна выразила уверенность, что ее мать поправится. Об этом она написала в комментариях в Instagram.
РИА Новости 10:21
Игры

Command Conquer Remastered Collection выйдет в Steam и Origin 5 июня

3DNews 11:29
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное