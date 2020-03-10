Экономика

АБНАБН«АвтоВАЗ» может поднять цены на машины из-за падения рубля

Цены на машины компании «АвтоВАЗ» могут быть скорректированы из-за обвала рубля. Отметим, что сегодня курс доллара подскочил до 73 рублей.
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с чего всё началось

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

"АвтоВАЗ" рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне падения цен на нефть, колебания курса рубля и стоимости сырья, говорится в сообщении компании.
ТАСС04:08

Подробнее о событии

«АвтоВАЗ» может изменить цены на машины из-за ослабления рубля

РИА Новости04:09

АвтоВАЗ предупредил о возможном изменении цен из-за падения рубля

РБК05:17

АвтоВАЗ рассматривает возможность корректировки цен из-за курса рубля

Коммерсантъ04:36

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном изменении цен из-за обвала рубля

Ведомости06:19

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили

ТАСС04:08

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

Известия04:04

«АвтоВАЗ» предупредил о возможном повышении цен на авто из-за падения рубля

Rambler News Service03:36
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Футбольные федерации просят перенести Евро-2020

Футбольные федерации обратились к Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой перенести чемпионат Европы, передает Tuttosport.
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Количество заболевших коклюшем в России в 2019 году выросло на 40%, до 14 406 человек, подсчитал РБК на основе данных Роспотребнадзора об инфекционных и паразитарных заболеваниях.
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Названы последствия падения курса рубля для россиян

Ослабление российской национальной валюты отразится на стоимости поездок за рубеж, а также цене импортных товаров, рассказал профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.
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Саудовская Аравия ответила на обвинения в ценовой войне с Россией

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Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Экономика

Оборонный банк нарастил активы почти на 1 трлн руб. за год

Активы банка составили 2,2 трлн руб. По этому показателю банк занимает восьмое место в российской банковской системе.
РБК 10:02
Происшествия

В Тверской области нашли в реке тело пропавшей девочки

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Степаненко впервые пошутила о разводе с Петросяном

Телеведущая Елена Степаненко во время своего юмористического концерта «Ирония весны» на канале «Россия 1» впервые пошутила о разводе с Евгением Петросяном.
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Второй в истории пациент полностью излечился от ВИЧ

Врачи подтвердили, что второй пациент за всю историю полностью излечился от ВИЧ, говорится в докладе, опубликованном в журнале Lancet.
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В московской школе женщина убила охранника 8 Марта

В московской школе женщина убила охранника 8 марта.
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Банк России принял решение приостановить на 30 дней покупку валюты на внутреннем рынке в рамках реализации бюджетного правила.
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Экономика

Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля

То, что планируется закрепить в Конституции - индексация социальных выплат и пенсий - будет выполнено", - сказала сенатор.
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