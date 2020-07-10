Авто

КоммерсантъКоммерсантъ«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель. В декабре 2019 года «АвтоВАЗ» выкупил у General Motors 50% в СП «GM-АвтоВАЗ», которое с 2002 года выпускало внедорожник Chevrolet Niva.
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Началось производство внедорожника Niva под маркой LADA

Автостат05:20

Niva сменила бренд: теперь это снова Lada

Новости Ярославля 76.ru06:39

Компания «АвтоВАЗ» представила внедорожник Lada Niva

CarsWeek.ru05:43

АвтоВАЗ показал внедорожник Lada Niva

AutoNews05:29

«АвтоВАЗ» запустил сборку Niva под брендом Lada

Motor07:02

Начали производство внедорожника Niva под маркой LADA

Тарантас Ньюс05:04

АвтоВАЗ начал производство внедорожников Niva под брендом Lada

SpeedMe05:04
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Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 13:58, Ашберн
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Компания Toyota представила кроссовер Corolla Cross за 2,2 млн рублей

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Российская газета 10:40
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РФ и ряд стран ОЗХО считают сомнительным доклад о химатаках в Сирии

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РЕН ТВ 13:30
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В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров

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Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств

Брянские новости вчера в 05:22
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В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России

По словам Екатерины Каракулиной, директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ, приостановка диспансеризации произошла в марте текущего года.
Evo-rus.com 11:29
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Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
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Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости вчера в 12:18
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Политика

Песков: Путин и Порошенко не обменивались поздравлениями в 2014 году

Обмена поздравлениями между президентом России Владимиром Путиным и лидером Украины Петром Порошенко в 2014 году не было, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
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Общество

Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения

Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
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Общество

Смертность в России за май выросла на 11,9%

Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
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Общество

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
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Общество

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
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«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
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Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет

Хоккеист команды «Южный Урал» Павел Крутий умер в возрасте 23 лет. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России.
РБК 09:26
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Путин оценил ситуацию на международной экономической арене

Противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, уверен президент России Владимир Путин.
РИА Новости 13:34
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Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
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Мурашко в Челнах заявил о важности сертификации медучреждений

Комментируя увиденное в больнице, министр здравоохранения РФ подчеркнул важность наличия у БСМП сертификата качества и безопасности медицинской помощи.
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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
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Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
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Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
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В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

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Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля.
Ведомости вчера в 12:26
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Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
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«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию

Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
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