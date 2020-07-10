Авто
ТАСС«АвтоВАЗ» начал выпускать внедорожники Niva под маркой Lada
Ранее внедорожник выпускался под брендом Chevrolet на совместном предприятии General Motors и "АвтоВАЗа". В конце 2019 года "АвтоВАЗ" выкупил у американского концерна 50% в СП.
Читать в источнике
Оценить119
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Футбол
СМИ: тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) дисквалифицировал на три матча главного тренера московского "Спартака" Доменико Тедеско, сообщает Sport24.
Газета.Ru 10:13
Общество
Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Происшествия
Замначальника нижегородского ГУ ФСИН заподозрили в получении откатов
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области полковника Евгения Сычева и начальника отдела по оплате труда полковника Степана Вахонина задержали 9 июля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 09:02
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Экономика
Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих
В период с марта по май 2020 года падение зарплат произошло в отраслях, на которые приходится почти 75% занятых в экономике, при этом доходы сократились у половины работающих, в том числе у 20% доходы упали более чем на 30%.
РБК 09:02
Игры
И ещё раз купите Skyrim: на сайте французского отделения Amazon появилась страница TES V: Skyrim для PS5
Согласно французскому отделению Amazon, Bethesda Softworks выпустит на PS5 The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition по цене 70 евро в европейском регионе.
3DNews 05:22
Шоу-бизнес
Соседов раскритиковал «постановочное шоу» Алибасова в психбольнице
Скандальный критик Сергей Соседов раскритиковал продюсера Бари Алибасова и его сына за раздувание слухов о покушении на жизнь руководителя группы "На-На".
Народные новости 09:25
Общество
В Госдуму внесен законопроект об ограничении изъятия детей из семьи
Сопредседатели рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас внесли в Госдуму законопроект, который ограничивает внесудебное изъятие детей из семьи.
Коммерсантъ 04:02
Культура
В будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Вашингтон, 10 июля 2020, 17:30 — REGNUM В сеть «утекла» информация о дате релиза шестой части шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Far Cry.
REGNUM 10:30
Наука
Ученые доказали, что умирающий человек продолжает слышать
Discover24 05:36
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Политика
Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес
Гарик Харламов отметил расставание с Кристиной Асмус в компании актрис
Вечеринку посетили друзья и коллеги Харламова, также их компанию разбавляли актрисы.
SM News вчера в 06:28
Гаджеты
Фотограф показал, на что способна камера одного из самых дешёвых смартфонов 2020 года
Фотограф Михаил Минков показал, на что способна камера одного из самых дешёвых смартфонов 2020 года — Xiaomi Redmi Note 9 Pro.
Ferra 09:51
Армия и оружие
Россия получит новый самолет дальнего локационного обнаружения
Воздушно-космические силы России в скором времени получат новый самолет дальнего локационного обнаружения Премьер.
Политическая Экспертиза 05:01
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Происшествия
В МИД опровергли информацию о «минировании» здания
В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.
РИА Новости 10:45
Общество
Названо число умерших от коронавируса в России в мае
В России в мае умерли почти 173 тысячи человек. Смертность в стране, согласно статистике, оказалась на 11,9% выше, чем в мае 2019 года.
BFM.ru 10:37
Общество
В Петербурге на школу повесили ЛГБТ-флаг
Общественная служба новостей 08:23
Общество
Минздрав РФ перечислил регионы с самыми психически здоровыми жителями
Самый высокий показатель распространенности психических расстройств и расстройств поведения за 2019 год наблюдался на Чукотке, говорится в данных Минздрава РФ.
iReactor 04:10