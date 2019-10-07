Авто
Автоновости дняАвтоВАЗ отзывает почти 4 тыс. автомобилей Lada Granta
Отечественное ПАО «АвтоВАЗ» из-за возможных проблем с тормозами отзывает в России 3994 автомобиля Lada Granta. Бесплатному ремонту в дилерских центрах LADA подлежат машины, выпущенные с августа 2019 года по сегодняшний день.
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Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением
Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
Woman.ru 01:54
Кино
Вышел трейлер четвертого сезона «Рика и Морти»
Канал Adult Swim опубликовал трейлер нового четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти», создатели на своей официальной странице назначили старт сезона на 10 ноября.
iReactor 03:33
Происшествия
Греф рассказал, как Сбербанк искал виновника утечки данных
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал, как в финансовой организации расследовали инцидент с утечкой данных 200 клиентов.
РИА Новости 05 октября в 14:47
Здоровье
Что будет, если отказаться от алкоголя, объяснили врачи
Врачи объяснили, что будет, если отказаться от алкоголя.
Пермь открытая 11:37
Политика
Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пообещал разрушить экономику Турции в том случае, если ее власти сделают что-то, что ему покажется непозволительным.
Lenta.ru 11:55
Политика
Штайнмайер рассказал о появлении «формулы Штайнмайера»
6 октября киевская полиция сообщила, что на акцию протеста против подписания украинскими властями «формулы Штайнмайера» вышло порядка 10 тыс. человек.
Rambler News Service 12:17
Общество
Преподаватели СПбГУ выступили против переезда вуза в Пушкин
КП - Санкт-Петербург 08:39
Фигурное катание
Трусова поблагодарила команду Европы на Japan Open за поддержку
Российская фигуристка Александра Трусова выразила благодарность партнёрам по сборной Европы, с которыми вместе победила на турнире Japan Open.
RT на русском 14:28
Хоккей
СКА проиграл «Спартаку» в матче КХЛ
Газета.Ru 14:57
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
Начало движения грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли из-за обнаружения археологического памятника, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:55
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним туловищем
Рожденные неделю назад сиамские близнецы с одним туловищем и двумя головами скончались в областной детской клинической больнице в украинских Черновцах.
Известия 09:11
Происшествия
МЧС показало фото и видео со сгоревшим в тоннеле в Москве автобусом
МЧС показало фото и видео после пожара в Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы, где загорелся пассажирский автобус.
РБК 09:53
Армия и оружие
Шойгу провёл телефонный разговор с главой Пентагона
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонные переговоры со своим американским коллегой Марком Эспером.
RT на русском 13:06
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск
Боевики полка "Азов" (ультраправая группировка, на многих лидеров и участников которой заведены уголовные дела в России) заявили, что заняли позиции вблизи населенного пункта Золотое в Донбассе, откуда 7 октября в соответствии с минскими договоренностями должны вывести украинские войска.
РИА Новости вчера в 21:53
Армия и оружие
В США придумали план сдерживания России в Черном море
«Черноморский регион занимает видное место в главной цели России по восстановлению влияния и контроля на ее периферии», — отмечается в докладе.
Lenta.ru 04:44
Происшествия
Обнародованы документы об убийстве 214 детей в Ейске в годы войны
Российская газета 05:59
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 05 октября в 12:33
Культура
В 33 года умерла актриса Марина Куклина из «Возвращения Мухтара»
Украинская актриса Марина Куклина ушла из жизни, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ее коллегу Римму Зюбину.
АМИТЕЛ вчера в 08:58
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Политика
В МИД РФ обвинили Киев в насильственной украинизации страны
В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили, что власти Киева продолжают взятый ранее курс на тотальную и принудительную украинизацию страны, которая сопровождается дискриминацией русского языка.
Известия 14:30
Общество
Король Швеции исключил пятерых внуков из членов королевского двора
Король Швеции Карл Густав XVI принял решение исключить пятерых внуков, детей своих младших сына и дочери, из списка членов Королевского дома.
РИА Новости 11:02
Политика
Волкер покидает пост исполнительного директора Института Маккейна
Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер покидает пост исполнительного директора вашингтонского Института имени Джона Маккейна, входящего в структуру Университета штата Аризона.
ТАСС 12:49
Шоу-бизнес
10-летнюю дочь Ксении Бородиной экстренно прооперировали
В Москву телеведущая прилетела вовремя. Ксения сообщила, что в минувшую пятницу ее старшая дочь Маруся перенесла экстренную операцию.
Woman.ru 13:20
Единоборства
Узбекистанский боец ММА Нурматов умер после поединка в Грозном
Узбекистанский боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов умер после поединка с россиянином Бесланом Исаевым на турнире Absolute Championship Akhmat 100, который прошел 4 октября в Грозном.
ТАСС Спорт 13:34